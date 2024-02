Strahlend blauer Himmel und ein Hauch von Frühling - so präsentiert sich das Wetter in Llubí auf Mallorca zu Beginn der ersten Februarwoche. Die idyllische Gemeinde im Herzen der Insel kann sich auf einige Tage voller Sonnenschein und angenehme Temperaturen freuen, perfekt für Ausflüge in die Natur oder entspannte Stunden im Freien.

Die Wetterlage bleibt bis zur Wochenmitte stabil mit einem wolkenlosen Himmel, was den Einwohnern und Besuchern Llubís ermöglich, die wärmenden Strahlen der Wintersonne zu genießen. Ein Blick auf die detaillierte Wettervorhersage enthüllt, was die Einwohner und Besucher im Bereich der Wetterentwicklung erwarten dürfen.

Wetter in Llubí: Die Prognose von Samstag bis Freitag

Am Samstag, dem 3. Februar 2024, beginnt der Tag in Llubí mit einer erfreulichen Temperatur von 18°C und einem klaren Himmel. Die Windgeschwindigkeit bewegt sich im sanften Bereich von nur 2 km/h, und die Luftfeuchtigkeit nimmt sich mit 45% ebenfalls zurückhaltend aus. Der Luftdruck liegt stabil bei 1032 hPa.

Sonnenaufgang und -untergang markieren den Tagesverlauf mit einem ersten Gruß der Sonne um 6:54 Uhr und einem Abschiedsgruß um 17:08 Uhr.

Die folgenden Tage bis einschließlich Dienstag versprechen ähnlich milde Bedingungen mit Temperaturen, die bis auf wohlige 21°C klettern. Die Werte für Wind, Luftfeuchtigkeit und Druck bleiben gleichmäßig, so dass man sich auf beständiges Wetter einstellen kann.

Mit Mittwoch ziehen über dem kleinen Ort in der Inselmitte die ersten Wolken auf. Dies führt zwar zu keiner direkten Verschlechterung der Wetterbedingungen, doch das Himmelsblau zeigt sich nicht mehr ganz so strahlend.

Gegen Ende der Woche tauchen dann die ersten größeren Wolkenformationen auf, und die Windgeschwindigkeit nimmt leicht zu. Das deutet auf eine bevorstehende Änderung des Wetterbildes hin.

Llubí - Wetteränderung am Wochenende

Ein Wechsel der Wetterlage ist für das Wochenende angesagt. Am Freitag lassen dichtere Wolken den Himmel bedeckt erscheinen, und am Samstag ist mit leichten Regenschauern zu rechnen. Die Temperaturen nehmen eine leichte Abkühlung vor und sinken auf 18°C beziehungsweise 13°C am darauf folgenden Sonntag.

Der Niederschlag in Form von leichtem Regen begleitet Llubí bis zum 10. Februar, gefolgt von einer leichten Brise bei moderaten 13°C als Tagestemperatur. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an, jedoch ohne Signale von Unbeständigkeit zu senden. Der angekündigte Regen sollte diejenigen nicht abschrecken, die das frische insulare Klima für Outdoor-Aktivitäten nutzen wollen.

Die Sonnenstunden reduzieren sich zwar etwas, dennoch können sich Frühaufsteher und Abendgenießer noch immer über die Schauspiele am Himmel freuen, die mit dem Sonnenaufgang um 6:47 Uhr und dem Sonnenuntergang um 17:17 Uhr für wunderschöne Momente sorgen.

Das Wetter in Llubí zeigt sich also von seiner überwiegend freundlichen Seite. Wer die Kombination aus Sonne, einigen Wolken und milden Temperaturen schätzt, wird die nächsten Tage auf der Insel Mallorca in vollen Zügen genießen können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.2.2024, 02:47:19. +++