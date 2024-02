Petra-Wetter: Was steht uns in der kommenden Woche Wettertechnisch in Petra bevor? Mallorca präsentiert sich mit vielseitigen Wetterbedingungen, die sich auch in der charmanten Gemeinde Petra widerspiegeln. Lesen Sie weiter, um mehr über die Wettersituation für die nächste Woche vom 3.2.2024 bis zum 10.2.2024 zu erfahren.

Detaillierte Wettervorhersage für Petra

Samstag, 3.2.2024: Es wird ein verregneter Tag mit leichtem Regen, Temperaturen um 5°C und einer Windgeschwindigkeit von etwa 5 km/h. Das Barometer steht bei 1025 hPa, und die Luftfeuchtigkeit bei 62%. Sonnenaufgang und -untergang sind um 4:28 Uhr bzw. 15:15 Uhr zu erwarten.

Sonntag, 4.2.2024: Ein klarer Himmel begleitet uns durch den ganzen Tag, mit einer angenehmen Temperatur von 7°C. Die Winde bleiben sanft bei etwa 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 48% bei einem Druck von 1024 hPa. Sonnenauf- und -untergang sind für 4:27 Uhr und 15:16 Uhr vorhergesagt.

Montag, 5.2.2024: Wir begrüßen den Tag mit verstreuten Wolken und Temperaturen um die 6°C. Bei leichtem Wind von 4 km/h erwarten wir eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 71% und einen Druck von 1026 hPa. Der Tag beginnt um 4:26 Uhr und endet um 15:17 Uhr.

Dienstag, 6.2.2024: Die Wolkendecke fügt sich zu zerbrochenen Wolken zusammen, doch die Temperaturen bleiben konstant bei 6°C. Der Windflaute bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h kann die Luftfeuchtigkeit von 77% kaum durcheinander bringen. Der Druck hält sich bei 1028 hPa. Wir erleben den Sonnenaufgang um 4:26 Uhr und den Sonnenuntergang um 15:18 Uhr.

Mittwoch, 7.2.2024: Ein erfreulicher Tag mit klarem Himmel und einem Temperatursprung auf 11°C erwartet Petra. Der Wind weht lediglich mit 2 km/h und die Luftfeuchtigkeit liegt bei entspannten 37%. Aufmerksamkeit ist auch auf den barometrischen Druck von 1026 hPa zu richten. Sonnenauf- und -untergang erfolgen um 4:25 Uhr bzw. 15:18 Uhr.

Donnerstag, 8.2.2024: Wir genießen einen weiteren Tag unter einem klaren Himmel, diesmal mit Höchsttemperaturen von 14°C. Mit einem leichten Luftzug bei 3 km/h liegt die Feuchtigkeit bei nur 24%, bei einem Druck von 1023 hPa. Sonne pur gibt es von 4:24 Uhr bis 15:19 Uhr.

Freitag, 9.2.2024: An diesem Tag erwartet uns bedeckter Himmel, doch die Temperaturen erreichen milde 15°C. Der Wind bleibt schwach bei 3 km/h und die Feuchtigkeit fällt auf 21% bei einem Druck von 1020 hPa. Der Tag startet um 4:24 Uhr und endet um 15:20 Uhr.

Samstag, 10.2.2024: Zum Abschluss der Woche bleibt es bei verstreuten Wolken und man kann mit angenehmen 13°C rechnen. Der Wind bleibt mit 2 km/h kaum spürbar, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 34%. Mit einem Druck von 1019 hPa begrüßen wir den Morgen um 4:23 Uhr und verabschieden uns vom Tageslicht um 15:21 Uhr.

Ausblick auf die Woche in Petra

Die Wettervorhersage für die kommende Woche in Petra stellt uns Temperaturen in Aussicht, die sich langsam nach oben bewegen, mit überwiegend klaren und heiteren Tagen. Diese Woche ist ideal, um die vielfältigen Outdoor-Aktivitäten zu genießen, die Mallorca zu bieten hat. An regnerischen Tagen empfiehlt es sich, die lokalen Kulturangebote in Petra und Umgebung zu erkunden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.2.2024, 02:56:05. +++