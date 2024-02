Die Wettervorhersage für den charmanten Ort Alcúdia auf Mallorca bringt erfreuliche Nachrichten für Einheimische und Urlauber: eine Woche mit überwiegend sonnigen Tagen und angenehmen Temperaturen steht uns bevor. Erfahren Sie, was das Wetter in Alcúdia für Sie bereithält, während wir in die erste Februarwoche des Jahres 2024 blicken.

Aktuelle Wettertrends: Klares Himmel und Frühlingsgefühle

Beginnend mit dem 3. Februar 2024, strahlt Alcúdia in vollem Glanz unter einem wolkenlosen Himmel. Mit Tagestemperaturen, die gemütliche 16°C erreichen, und einer sanften Brise von 4 km/h, laden die äußeren Bedingungen zu zahlreichen Aktivitäten ein - ob am Strand oder in der Stadt. Die Luftfeuchtigkeit hält sich bei 59% und der Luftdruck bei stabilen 1032 hPa. Sonnenaufgang und -untergang zeichnen den Tag von 06:54 Uhr bis 17:07 Uhr.

4. Februar 2024: Der klare Himmel setzt sich fort und das Thermometer klettert sogar bis auf 17°C. Die Luft ist leichter mit einer Feuchtigkeit von 57% und der Luftdruck zeigt leichte Veränderungen mit 1031 hPa an. Die Sonne grüßt Sie schon um 06:53 Uhr und verabschiedet sich gegen 17:09 Uhr.

Stabile Wetterbedingungen mit ersten Anzeichen von Veränderung

Die folgenden Tage, 5. und 6. Februar, bleiben in einer ähnlichen Tendenz, mit Höchstwerten von 18°C. Am 6. Februar jedoch ziehen über Alcúdia überwiegend dichte Wolken auf, was die Ankunft eines leichten Wetterschwungs signalisiert. Trotz der Bewölkung bleibt die Windgeschwindigkeit gemäßigt bei 4 km/h.

Moderate Windzunahme und erste Niederschläge kündigen sich an

Vom 7. bis zum 10. Februar können die Einwohner und Besucher von Alcúdia weiterhin angenehmes Wetter genießen, allerdings mit einer deutlichen Zunahme des Windes auf bis zu 9 km/h und einer Verschlechterung des Luftdrucks auf 998 hPa. Insbesondere am 9. und 10. Februar sollten Sie einen Schirm dabeihaben, da leichter Regen erwartet wird und die Temperaturen auf frischere 13°C fallen.

Alcúdia Wetterzusammenfassung: Die perfekte Woche für Outdoor-Aktivitäten

Zusammengefasst bietet Alcúdia in der ersten Februarwoche ideale Bedingungen für Genießer milden mediterranen Klimas. Mit überwiegend sonnigen Tagen und einer moderaten Windentwicklung ist diese Periode perfekt geeignet für Outdoor-Aktivitäten und die Erkundung der vielfältigen Landschaft Mallorcas. Vorbereitungen für gelegentlichen Regen am Wochenende sollten getroffen werden, doch auch diese Tage können ihren ganz eigenen Charme auf der Insel hervorbringen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.2.2024, 02:21:34. +++