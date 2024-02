Die malerische Ortschaft Selva auf Mallorca ist berühmt für ihre bezaubernde Landschaft und das milde Klima. Den Bewohnern und Besuchern winken sonnenverwöhnte Tage, denn die kommende Woche verspricht überwiegend heiteres Wetter mit klarer Sicht auf das Tramuntana-Gebirge. Unsere ausführliche Wetterprognose hält Sie über alle Entwicklungen des Wetters in Selva auf dem Laufenden.

Das Wochenwetter für Selva: Sonnig startet der Februar

Die Wetterdaten lassen darauf schließen, dass die Sonne die Region fest im Griff hat. Der 3. Februar 2024 begrüßt uns mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Temperatur von 17°C. Der Wind ist nur ein sanftes Lüftchen mit einer Geschwindigkeit von 2 km/h. Wer die Natur genießen will, hat beste Voraussetzungen, denn mit einer Feuchtigkeit von 48% und einem Luftdruck von 1032 hPa herrscht ein perfekt ausgeglichenes Klima.

Der 4. Februar steht dem in nichts nach und schenkt uns noch ein Grad mehr auf dem Thermometer. Dabei bleibt der Himmel ohne eine Wolke – ideales Wetter, um das Inselleben zu genießen. Auch in den Tagen darauf, besonders am 5. Februar mit 20°C, setzt sich die Serie des Sonnenscheins fort, bevor am 6. Februar eine leichte Wolkendecke für Abwechslung am Himmel sorgt, aber die Temperaturen angenehm bei 18°C hält.

Leichte Unruhe im Wetterparadies Selva: Wetterumschwung voraus?

Gegen Ende der Woche zeichnen sich kleinere Veränderungen ab. Am 7. Februar bleibt es zwar sonnig mit 19°C, doch der Wind nimmt leicht zu. Die Wettervorhersage für den 8. Februar zeigt ein paar zerstreute Wolken und eine auf 7 km/h angestiegene Windgeschwindigkeit bei weiterhin milden 18°C.

Der 9. Februar leitet schließlich einen merklichen Umschwung ein. Mit leichtem Regen und einer Temperatur von 17°C sollten die Bewohner und Gäste Selvas ihren Sonnenschein genießen, während sie können. Der Regen hält am 10. Februar an und bringt eine spürbare Abkühlung auf 12°C mit sich.

Ein Blick auf die täglichen Sonnenauf- und -untergänge in Selva

Die Zeiten für die täglichen Sonnenauf- und -untergänge sind durchweg einladend und komplettieren das idyllische Bild: Vom 3. Februar mit Sonnenaufgang um 6:55 Uhr und Sonnenuntergang um 17:09 Uhr bis zum 10. Februar mit einem Sonnenaufgang um 6:47 Uhr und einem Sonnenuntergang um 17:17 Uhr.

Fazit: Die Woche in Selva verspricht mediterrane Wohlfühltemperaturen

Zusammenfassend erwartet die Bewohner und Besucher eine herrliche Woche in Selva. Die meisten Tage sind geprägt von klarem Himmel und Temperaturen, die sowohl für Aktivitäten an der frischen Luft als auch entspannte Momente am Strand einladen. Bis auf wenige Ausnahmen bleibt es trocken, sodass das Wetter eine perfekte Kulisse für alle Vorhaben bietet.

