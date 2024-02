Das Wetter in Marratxí präsentiert sich in der ersten Februarwoche als äußerst einladend mit klarem Himmel und steigenden Temperaturen. Ideal für alle, die dem grauen Winter entfliehen und die sonnigen Seiten Mallorcas genießen möchten.

Aktuelle Wetterlage und Aussicht für die Woche

Die Wettervorhersage für die Region Marratxí ist vielversprechend. Starke Wetterkapriolen bleiben aus, während Sonnenanbeter sich auf mehrere Tage mit klarer Sicht freuen dürfen.

Samstag, 3. Februar 2024: Der Samstag startet mit einem ungetrübten Himmel und einer Höchsttemperatur von 16 °C. Der Wind weht sanft mit nur 3 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 59% liegt. Der Tag beginnt mit einem malerischen Sonnenaufgang um 6:55 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 17:09 Uhr.

Sonntag, 4. Februar 2024: Am Sonntag bleibt es weiterhin klar bei einer angenehmen Temperatur von 18 °C. Auch der Windgeschwindigkeit erhöht sich nur geringfügig auf 4 km/h. Die relative Luftfeuchtigkeit sinkt auf 53%, was für äußerst angenehmes Wetter sorgt. Sonnenaufgang und -untergang werden jeweils um 6:54 Uhr und 17:11 Uhr erwartet.

Wettertrend in der kommenden Woche

Mit Beginn der neuen Woche bleibt das stabile Wetter mit klarem Himmel erhalten. Ein idealer Zeitpunkt für Ausflüge in die Natur oder für eine Runde Golf auf einem der vielen Plätze der Insel.

Ausgang der Woche

Das Wochenende in Marratxí wird wechselhaft. Während am Freitag der leichte Regen einsetzt, sinkt das Thermometer zum Samstag auf 12°C. Das Ende der Woche rückt somit die Vorfreude auf die folgenden sonnigen Tage in den Hintergrund. Der Sonnenaufgang bleibt durchgehend einnehmend früh und verlängert die Tage auf angenehme Weise.

