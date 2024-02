Ein Blick in den Himmel über Búger auf Mallorca verrät: Die Inselbewohner und Urlaubsgäste können sich auf einige Tage mit beinahe ungetrübtem Sonnenschein freuen. Von heute, dem 3. Februar 2024, bis zum 10. Februar 2024 präsentiert sich das Wetter in Búger abwechslungsreich, aber größtenteils sonnig und warm.

Das Wetter in Búger bis zum Ende der Woche

Das Wochenende wird in Búger mit klarem Himmel und Temperaturen um die 18°C eingeleitet. Es weht eine leichte Brise mit Windgeschwindigkeiten von nur 2 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 47%. Mit einem Luftdruck von 1032 hPa starten wir in einen stabilen Samstag, der mit Sonnenaufgang um 6:54 Uhr und Sonnenuntergang um 17:08 Uhr seinen Rahmen findet.

Der Sonntag bleibt ebenfalls ungetrübt mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die sich auf angenehme 19°C zubewegen. Ein leichter Wind und eine gesunkene Luftfeuchtigkeit bieten ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten.

Höhere Temperaturen und klarer Himmel zur Wochenmitte

Mit Beginn der neuen Woche steigt das Thermometer in Búger auf bis zu 20°C, begleitet von einem klar blauen Himmel. Die Windgeschwindigkeit nimmt leicht zu, bleibt jedoch mit 4 km/h moderat und angenehm.

Zur Wochenmitte, am Mittwoch den 6. Februar, ziehen über Búger zwar überwiegend Wolken auf, doch die Temperaturen bleiben mit 19°C fast unverändert. Hierbei ist der Himmel überwiegend bedeckt, was jedoch keinen allzu großen Einfluss auf die allgemeine Wetterlage hat.

Bewölkung nimmt zu, leichter Regen am Wochenende

Die zweite Hälfte der Woche zeigt sich in Búger etwas wechselhafter. Trotz klarer Verhältnisse am Donnerstag, kündigen sich am Freitag gebrochene Wolkenformationen und ein Anstieg der Windgeschwindigkeiten auf 8 km/h an.

Ein Wetterumschwung deutet sich für das Wochenende an: Mit leichtem Regen und Windgeschwindigkeiten von 7 km/h ist am Samstag zu rechnen, bei Temperaturen um die 18°C. Der leichte Regen setzt sich auch am Sonntag fort, wobei die Temperaturen auf 13°C fallen.

Fazit: Wetteraussichten für Búger bis zum 10. Februar

Zusammenfassend erwartet Búger eine Woche, die größtenteils von Sonnenschein und klarem Himmel geprägt ist. Die Tage sind mild und laden zu Aktivitäten im Freien ein, während das Wochenende etwas kühlere Temperaturen und Regenschauer mit sich bringt.

