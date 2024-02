Die idyllische Gemeinde Sant Joan im Herzen Mallorcas bietet in der ersten Februarwoche eine abwechslungsreiche Wetterpalette, die von sonnigen Himmeln bis hin zu erwartenden Regenschauern reicht. Die Wettervorhersage für Sant Joan wird sicherlich für alle Bewohner und Besucher von Interesse sein, ob sie nun ihre landwirtschaftlichen Tätigkeiten planen oder entspannte Tage im Freien genießen möchten.

Sonnig startet die Woche in Sant Joan

Am Samstag, den 3.2.2024, können wir uns über angenehme Temperaturen von 17°C und einen überwiegend klaren Himmel mit nur wenigen Wolken freuen. Bei einem leichten Wind von 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 36% fühlen sich die Temperaturen sehr angenehm an. Der Tag bricht um 07:03 Uhr an und endet mit einem Sonnenuntergang um 17:09 Uhr.

Ein stabiles Hoch bestimmt das Wetterbild

Der darauf folgende Sonntag, 4.2.2024, präsentiert sich mit einer ähnlichen Wetterlage. Mit 18°C und einer sanften Brise bleibt das Wetterbild stabil, und vereinzelt können Wolken am Himmel beobachtet werden. Ein Luftdruck von 1030 hPa und eine Feuchtigkeit von 38% sorgen für ideale Bedingungen zur Erkundung der mallorquinischen Landschaft.

Klare Sicht und milde Temperaturen – Die perfekte Kombination

Der Montag, 5.2.2024, zeichnet sich durch klaren Himmel aus, und mit milden 18°C und einer relativen Feuchtigkeit von 39% ist es der ideale Tag für Outdoor-Aktivitäten in Sant Joan. Nehmen Sie sich Zeit, um die natürliche Umgebung zu genießen, die die Insel bie... - JSON Response Truncated -

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.2.2024, 02:59:29. +++