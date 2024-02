Während sich der Februar oft unbeständig zeigt, überrascht uns Ses Salines auf Mallorca mit einer überwiegend freundlichen 7-Tage-Wettervorhersage. Nach einem Blick in die kommende Wetterlage dürfen sich Urlauber und Einheimische über mehrere Tage mit klarem Himmel freuen, obwohl auch ein wenig Niederschlag erwartet wird.

Das aktuelle Wetter in Ses Salines: Ein Ausblick auf die Woche

Die Sonne lächelt über Ses Salines, und das gleich zu Beginn der Woche! Ab dem 4. Februar können Sie sich auf klare, azurblaue Himmel zubereiten, mit Temperaturen, die eine Wohltat für die Seele sind. Der 4. und 5. Februar begrüßen uns jeweils mit Tagestemperaturen von angenehmen 15°C und 16°C und leichten Brisen von 6 km/h und 5 km/h. Geringe Luftfeuchtigkeit und stabiler Luftdruck begleiten die sonnigen Tage, was Küstenaktivitäten und Spaziergängen durch die mediterranen Landschaften von Mallorca zusätzlichen Glanz verleiht.

Ein Wechsel in der Wetterkulisse zeichnet sich am 6. Februar ab, wo sich der Himmel leicht bewölkt zeigt, doch weiterhin milde 16°C uns erfreuen. Die sanfte Brise bleibt beständig, und die Bedingungen sind immer noch ideal für Ausflüge und Erkundungen.

Durchgehende Heiterkeit mit aufkommender Frische

In der Mitte der Woche, am 7. Februar, steigen die Temperaturen leicht auf 17°C und versprechen bei klarem Himmel weiterhin reichlich Sonnenschein. Das schöne Wetter setzt sich am 8. Februar fort, allerdings ist ein leichter Anstieg des Windes auf 8 km/h zu spüren. Die Luftfeuchtigkeit nimmt zu, aber der klare Himmel über Ses Salines bleibt ungetrübt.

Regenschauer zum Wochenende hin

Während die Woche größtenteils sonnige Aspekte für uns bereithält, deutet sich zum Wochenende eine Veränderung an. Es wird leichter Regen für den 9., 10. und 11. Februar vorhergesagt, mit einem frischen Wind, der auf bis zu 14 km/h ansteigen kann. Die Temperaturen sinken geringfügig auf 14°C ab dem 10. Februar, was für leicht kühlere Abende sorgt. Trotz der gelegentlichen Schauer bleiben die Tage dank eines starken Luftdrucks stets mild.

Abschließender Blick: Sonnenauf- und Untergänge in Ses Salines

Die malerische Kulisse von Ses Salines wird durch frühe Sonnenaufgänge ab 6:52 Uhr und späte Sonnenuntergänge bis 17:18 Uhr bereichert. Diese Zeiten bilden den perfekten Rahmen, um den Tag zu genießen und am Abend bei einem gemütlichen Spaziergang die Sonne über der wunderschönen Insel Mallorca untergehen zu sehen.

Zusammenfassung des 7-Tage-Trends

Ob bei klarem Himmel oder leichten Regenschauern, die Wetterverhältnisse sind ideal, um das Ambiente von Ses Salines und Mallorca zu genießen. Packen Sie also Ihre Tasche und lassen Sie sich von der angenehmen Frühlingsluft verzaubern!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.2.2024, 03:02:17. +++