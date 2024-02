Die kommenden Tage in Calvià versprechen mit einem überwiegend klaren Himmel und milden Temperaturen ein angenehmes Klima für Einheimische und Besucher der beliebten mallorquinischen Region. Freuen Sie sich auf eine Woche, in der die Sonne das Geschehen am Himmel dominiert und nur gelegentlich von Regenschauern unterbrochen wird.

Herrliche Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten

Am 4. Februar 2024 startet Calvià mit einer Maximaltemperatur von 15°C und einem heiteren klaren Himmel in die neue Woche. Der Wind weht schwach mit etwa 4 km/h und die Luftfeuchtigkeit beträgt gemütliche 65%. Der Tag beginnt mit einem Sonnenaufgang um 6:55 Uhr und endet um 17:12 Uhr beim Sonnenuntergang.

Am darauffolgenden Tag, dem 5. Februar, hält die stabile Witterung mit einer Hochtemperatur von 16°C und klarem Himmel an. Der Wind bleibt konstant bei 4 km/h und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 67%. Der Sonnenuntergang verlängert sich um eine Minute auf 17:13 Uhr, was bedeutet, dass die Tage langsam länger werden.

Wetterumstellung auf dem Weg

Die Wetterlage ändert sich am 6. Februar ein wenig, wenn über Calvià eine geschlossene Wolkendecke zieht, jedoch bleibt es mit 16°C weiterhin angenehm warm. Der Wind weht weiterhin mild und die Feuchtigkeit sinkt auf 63%, während der Luftdruck auf 1025 hPa fällt. Sonnenauf- und untergang bleiben nahezu unverändert.

Sonnenfreundlich und warm

Der 7. Februar begrüßt uns erneut mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die konstante 16°C erreichen. Der Wind bleibt sanft und die Luftfeuchtigkeit fällt auf erfreuliche 60%, womit perfekte Bedingungen für Aktivitäten im Freien vorherrschen.

Geringe Wetteränderungen vor Wochenende

Gegen Ende der Woche, am 8. Februar, zeigen sich einige Wolken am Himmel, doch die Temperaturen bleiben mit 16°C beständig angenehm. Der Wind nimmt etwas zu und weht mit 6 km/h, während der Luftdruck auf 1015 hPa sinkt. Der Himmel bietet atemberaubende Sonnenuntergänge um 17:16 Uhr.

Regnerische Aussichten

Das Wochenende startet in Calvià mit mäßigem Regen und einer Abkühlung auf 15°C am 9. Februar. Der Wind verstärkt sich auf 12 km/h, und auch der Luftdruck fällt weiter ab. Der Samstag zeigt sich mit leichtem Regen und weiter abkühlenden 13°C, bevor sich das Wetter am 11. Februar leicht erholt: bei leichtem Regen, aber etwas wärmeren 14°C.

Während der Woche bietet sich die Gelegenheit, die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten von Calvià zu erkunden oder einfach die frühlingshaften Tage auf dieser wundervollen Baleareninsel zu genießen. Die Wetterbedingungen sind insgesamt ideal für ausgedehnte Wanderungen, Radtouren oder einen entspannten Café-Besuch unter der mallorquinischen Sonne.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.2.2024, 02:30:03. +++