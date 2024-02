Das Wetter in Santa Maria del CamíSanta Maria del Camí präsentiert sich mit einer freundlichen Mischung aus Sonnenschein und vereinzelten Regenschauern für die erste Februarwoche. Während die ersten Tage des Wetterberichts vielversprechendes strahlendes Wetter mit klarem Himmel versprechen, wird es zum Ende der Woche hin feuchter.

Die Wetterleitzeichen stehen auf Sonne: 4. Februar 2024

Am Sonntag, den 4. Februar, erwartet die Bewohner und Besucher von Santa Maria del Camí ein wundervoll klarer Himmel. Mit einer Höchsttemperatur von angenehmen 18 Grad Celsius und einer leichten Brise bei nur 3 km/h bietet der Tag ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Sonnenaufgang um 06:54 Uhr und Sonnenuntergang um 17:10 Uhr markieren einen langen Tag mit viel Licht.

Warm und einladend: Das Wetter am 5. und 6. Februar 2024

Der darauffolgende Montag und Dienstag ziehen mit Höchsttemperaturen um 19 Grad Celsius und klarer Sicht weiterhin positive Wetterstimmung auf. Auch hier zeigt sich der Himmel von seiner besten Seite, was sich perfekt für einen Ausflug in die Natur oder einen entspannten Tag am Strand von Mallorca eignet.

Änderung im Wettercharakter: Vom 7. bis zum 11. Februar 2024

Ab Mittwoch, den 7. Februar, erwartet uns weiterhin ein klarer Himmel mit Temperaturen, die sich weiterhin bei 18 Grad Celsius halten. Doch der Luftdruck sinkt und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich, was darauf hinweist, dass sich das Wetter langsam umschwenken könnte. Am Freitag, den 9. Februar, kündigt sich tatsächlich ein Wechsel an: Die Temperaturen sinken auf 14 Grad, und es setzt mäßiger Regen ein, begleitet von einer stärkeren Brise. Der Samstag bringt weiterhin regnerische Aussichten, jedoch fällt der Regen leichter aus, und die Temperaturen verbleiben konstant.

Die neue Woche startet am 11. Februar mit ähnlichem Muster: leichter Regen, jedoch eine aufklarende Feuchtigkeit und ein Luftdruck, der sich erholt – Anzeichen dafür, dass sich das Wetter wieder stabilisieren könnte.

