Die malerische Ortschaft Llubí auf Mallorca ist bekannt für ihr idyllisches Ambiente und das angenehme Klima. Als Urlaubsziel oder für die dort ansässigen Bewohner ist das Wetter stets ein zentrales Thema. Wir präsentieren Ihnen eine umfassende Wettervorhersage für die kommenden sieben Tage, beginnend mit dem 5. Februar 2024.

Heiter bis wolkig: Das Wetter vom 5. bis 12. Februar 2024

Die Woche startet in Llubí mit einem klaren Himmel und Höchsttemperaturen von 21°C am 5. Februar 2024. Mit einem sanften Wind von nur 4 km/h wird dieser Tag zum perfekten Anlass für Outdoor-Aktivitäten. Der milde Morgen mit Sonnenaufgang um 6:52 Uhr mündet in einen herrlichen Abend mit Sonnenuntergang um 17:11 Uhr.

Am Dienstag, den 6. Februar, ziehen überwiegend Wolken auf, die Temperaturen bleiben jedoch mit 20°C weiterhin frühlingshaft. Der Wind nimmt leicht zu, bleibt aber mit 6 km/h im angenehmen Bereich. Mit einer relativen Feuchtigkeit von 37% gestaltet sich dieser Tag als etwas feuchter, was zu einer erhöhten Frische beiträgt.

Der 7. Februar verspricht erneut Sonnenschein und klaren Himmel, ideal für Ausflüge in die ländliche Natur Llubís. Wie zu Wochenbeginn erwarten wir wieder angenehme 21°C und einen gleichmäßigen Wind von 4 km/h. Der fallende Luftdruck deutet jedoch auf eine bevorstehende Wetteränderung hin.

Gegen Ende der Woche, speziell ab dem 8. Februar, kündigen wechselnde Bewölkung und ein etwas kräftigerer Wind von 7 km/h eine leicht unbeständige Wetterlage an. Am 9. Februar dürfen Sie sich auf etwas Regen einstellen; die Temperaturen sinken leicht auf 18°C. Besonders am 10. und 11. Februar zeigt sich das Wetter von seiner launischen Seite mit weiteren leichten Regenschauern und Temperaturabkühlungen bis auf 13°C.

Die neue Woche beginnt am 12. Februar mit leichten Regenfällen, doch trotzt dem bevorstehenden Niederschlag erwarten wir eine Erwärmung auf 15°C und damit ein angenehmes Klima, um die Woche ausklingen zu lassen.

