Verabschieden Sie sich vom Winter und begrüßen Sie die ersten Anzeichen des frühen Frühlings, während wir Ihnen die Wettertrends für die kommende Woche in Santanyí präsentieren. Beginnen wir mit einem Blick auf die allgemeinen Bedingungen: Die Tage erwachen jetzt bereits um 06:51 Uhr und das Licht verweilt bis etwa 17:11 Uhr. Ein sanfter Übergang zur Frühlingssaison ist in Santanyí deutlich spürbar.

Klarer Himmel und sanfte Brisen zum Wochenstart

Am Montag, den 5. Februar, dürfen Sie sich auf einen klaren Himmel freuen. Die Temperaturen erreichen angenehme 17°C, ideal für Aktivitäten im Freien. Ein leichter Wind weht mit nur 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 62% liegt. Perfekte Bedingungen für einen Spaziergang entlang der malerischen Küste von Santanyí.

Leichte Bewölkung trübt den sonnigen Eindruck nicht

Mit dem Dienstag, den 6. Februar, ziehen ein paar Wolken auf, doch mit Temperaturen, die erneut die 17°C-Marke erreichen, bleibt das Klima freundlich. Der Wind bleibt mit 6 km/h moderat und die Luftfeuchtigkeit bei 60% macht das Wetter ideal für längere Exkursionen in die Natur rund um Santanyí.

Ein sternenklarer Abend erwartet die Einwohner und Besucher

Der Mittwoch, mit einem sonnigen Start und wenigen Wolken am Nachmittag, kündigt einen herrlichen Abend unter einem fast klaren Himmel an. Die Temperaturen bleiben stabil bei 17°C und der Wind frischt mit 8 km/h etwas auf, was für eine erfrischende Brise sorgt. Genießen Sie mit einem Tageslichtfenster bis 17:13 Uhr die längeren Tage.

Bewölkung nimmt zu, doch die Stimmung bleibt heiter

Zum Donnerstag, dem 8. Februar, nehmen die Wolken zu, was zu einer leichten Trübung des Sonnenlichts führt. Die Temperaturen sinken geringfügig auf 16°C, während der Wind mit 9 km/h etwas stärker weht. Dennoch bleibt Santanyí ein Ort, an dem die Wohlfühlatmosphäre zu spüren ist, wenn man das allmählich längere Tageslicht genießt, das nun bis 17:14 Uhr anhält.

Leichter Regen kündigt sich an - Ein Regenschirm könnte nützlich sein

Ab Freitag, dem 9. Februar, wird das Wetter in Santanyí von leichtem Regen begleitet, wobei die Temperaturen weiterhin wohlige 17°C betragen. Der Wind nimmt mit 10 km/h zu und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 64%. Das Wochenende naht, und trotz des Regens können vielfältige Indoor-Aktivitäten in Santanyí für Freude sorgen.

Ein regnerisches Wochenende steht bevor

Das Wochenende stellt sich als feucht heraus, mit leichtem Regen sowohl am Samstag (15°C) als auch am Sonntag (13°C). Die Windgeschwindigkeiten liegen bei 11 km/h bzw. 13 km/h, was das Tragen einer zusätzlichen Schicht Kleidung empfehlenswert macht. Ideale Bedingungen, um die vielfältigen kulturellen Angebote in Santanyí zu erkunden oder sich in einem der gemütlichen Cafés aufzuwärmen. Das Wochenende wird von einem weiteren Tag mit leichtem Regen abgerundet, dem Montag, den 12. Februar, an dem Sie ebenfalls mit Niederschlägen rechnen sollten, obwohl die Temperaturen auf 14°C steigen.

Abschlussgedanken zur kommenden Wetterwoche in Santanyí

Zusammenfassend erwartet die Bewohner und Besucher von Santanyí eine recht milde Woche mit einigen Regentagen. Die Tageslichtzeiten werden länger, ein klares Zeichen dafür, dass der Frühling nicht mehr weit ist. Denken Sie daran, für die regnerischen Tage einen Regenschirm mitzunehmen und die Chance zu nutzen, das kulturelle Angebot in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.2.2024, 01:09:27. +++