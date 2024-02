Das Wetter in Consell zeigt sich in der ersten Hälfte der Woche von seiner sonnigen Seite. Markieren Sie überlegte Pläne für Outdoor-Aktivitäten in Ihren Kalendern, denn klares Himmelsblau wird von Montag bis Mittwoch dominieren.

Montag, 5. Februar 2024: Ein sonniger Start in die Woche

Herrliche 20°C und ein nahezu wolkenloser Himmel eröffnen unseren Montag. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 37% und einem sanften Wind von nur 4 km/h ist der Tag ideal, um die Natur Consells zu genießen. Der Morgengruß der Sonne erfolgt um 6:53 Uhr und verabschiedet sich wieder um 17:11 Uhr.

Dienstag, 6. Februar 2024: Gemütlich bedeckt

Die Temperatur hält sich am Dienstag mit angenehmen 19°C weiterhin im Wohlfühlbereich, allerdings ziehen dichtere Wolken auf, die das Blau des Himmels verdecken werden. Bei gleichbleibender Windgeschwindigkeit und einer minimal gestiegenen Feuchtigkeit bleibt es weiterhin angenehm.

Mittwoch, 7. Februar 2024: Zurück zur Helligkeit

Am Mittwoch kehrt die Eintracht zwischen Sonne und Himmel zurück und schenkt uns erneut einen Tag voller Licht, bei durchgehend 19°C. Der ideale Moment um auf einer der Terrassen Consells zu verweilen oder längere Spaziergänge zu planen.

Die Wetterentwicklung ab Donnerstag

Die zweite Wochenhälfte leitet eine Wetteränderung ein. Ab dem 8. Februar verteilen sich Wolkenformationen am Himmel und führen uns in einen leicht unbeständigen Abschnitt. Den Auftakt macht ein Donnerstag bei 18°C, gefolgt von zunehmendem Niederschlag.

Das Wochenende hält für Consell einen markanten Wechsel bereit. Einsetzender leichter Regen, der sich von Freitag (16°C) bis zum Sonntag (12°C) zieht, sorgt für ein feuchtes Vergnügen, verbunden mit einem Anstieg der Windgeschwindigkeit. Dabei bleiben die Temperaturen erfrischend und lassen den Regenschirm zum treuen Begleiter werden. Besonders interessant ist der sprungartige Anstieg der Feuchtigkeit, der eine behagliche Atmosphäre verspricht.

Der Wochenstart am Montag, dem 12. Februar, hält die leichte Regenstimmung noch etwas aufrecht, aber bei einer Temperatur von 13°C und einer sich erholenden Wetterlage, lassen wir uns nicht unterkriegen. Der Vormittagsnebel wird von den ersten Sonnenstrahlen um 6:45 Uhr gelichtet und der Tag endet um 17:20 Uhr, wenn sich die Sonne neigt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.2.2024, 00:41:25. +++