Die kommende Woche in Santa Margalida zeigt sich wechselhaft in puncto Wetterlage. Während die ersten Tage noch von klarem Himmel und sommerlichen Temperaturen geprägt sind, ziehen im weiteren Wochenverlauf verstärkt Wolken auf. Auch die Regenwahrscheinlichkeit steigt an, bleibt aber auf leichte Schauer beschränkt. Für Outdoor-Aktivitäten und Ausflüge bietet sich vornehmlich der Beginn der Woche an, wenn das Wetter am stabilsten wirkt.

Die aktuelle Wetterlage für Santa Margalida

Zum Wochenstart am Montag, dem 5. Februar 2024, empfängt uns Santa Margalida mit idealem Ferienwetter: Ein klarer Himmel und angenehme 20°C laden zum Verweilen am Strand und zu anderen Freizeitaktivitäten unter der Sonne ein. Dabei weht ein sanftes Lüftchen mit 5 km/h.

Dienstag und Mittwoch präsentieren sich mit dichteren Wolken, jedoch bleiben die Temperaturen mit 19°C mild und angenehm. Der Wind frischt leicht auf, und die Luftfeuchtigkeit ändert sich kaum, was für ein gleichbleibendes Gefühl sorgt.

Unbeständiges Wetter zum Wochenende

Gegen Ende der Woche kommt Bewegung in das Wettergeschehen. Am Donnerstag, dem 8. Februar, zeigen sich bereits erste Wolkenformationen, und mit einem mäßigen Wind von 9 km/h wird es etwas frischer. Freitag und Samstag bringen vereinzelte leichte Regenschauer, trotzdem bleibt es mit Temperaturen um die 19 bzw. 16°C warm.

Zum Ausklang der Woche am Sonntag kühlt es dann auf 13°C ab, dennoch bleibt es bei leichtem Regen wanderfreundlich. Mit anziehendem Wind und höherer Feuchtigkeit ist jedoch eine entsprechende Kleidung ratsam.

Langzeitprognose und Wettertrend

Die Langzeitprognose für die zweite Februarwoche weist auf eine Besserung hin. Der Montag startet mit aufgelockerter Bewölkung und freundlichen 16°C, einer leichten Brise und einer Luftfeuchtigkeit, die angenehme Aufenthalte im Freien verspricht.

Planen Sie Touren und Aktivitäten stets unter Beachtung der aktuellen Wetterlage und bleiben Sie flexibel, um das Beste aus Ihrem Aufenthalt in Santa Margalida zu machen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.2.2024, 01:07:40. +++