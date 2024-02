Während die Insel Mallorca sich auf eine weitere Februarwoche vorbereitet, bietet Son Servera seinen Bewohnern und Besuchern eine angenehme Mischung aus sonnigen Tagen und leichten Regenschauern, perfekt für alle, die die Balance zwischen Entspannung und Aktivität suchen. Beginnen wir mit einem detaillierten Blick auf das Wetter für die bevorstehenden Tage.

Wetterprognose für die Woche vom 5. Februar bis zum 12. Februar 2024

Der Montag, der 5. Februar, präsentiert sich von seiner besten Seite: Ein klarer Himmel und Temperaturen um die 18°C laden zu ausgedehnten Spaziergängen oder einem Café-Besuch im Freien ein. Mit einer sanften Brise von nur 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 53% können Sie den Alltagsstress beiseitelassen und die friedliche Atmosphäre genießen.

Der Dienstag, der 6. Februar, bringt überdeckte Wolken, doch die Temperaturen bleiben mit 17°C angenehm. Bei gleichbleibendem Wind und moderater Luftfeuchtigkeit bleibt das Wohlgefühl bestehen, auch wenn die Sonne sich etwas versteckt hält.

Einige Wolken zieren den Himmel am Mittwoch, den 7. Februar, aber bei 17°C und einer leichten Brise von 4 km/h bleibt das Wetter gnädig und einladend für Outdoor-Aktivitäten.

Der Donnerstag, der 8. Februar, ist gekennzeichnet durch zerstreute Wolken, und der Wind nimmt etwas zu. Mit 11 km/h wird es spürbar frischer, doch die Temperaturen halten sich weiterhin bei 17°C.

Der Freitag, der 9. Februar, überrascht mit leichtem Regen, doch die Temperaturen fallen nicht unter 17°C - ideal für diejenigen, die den sanften mallorquinischen Regen schätzen.

Am Wochenende wird das Wetter wechselhaft. Der Samstag, der 10. Februar, und der Sonntag, der 11. Februar, bringen weiteren leichten Regen und eine leichte Abkühlung auf 15°C bzw. 13°C. Doch nichts kann den Charme eines mallorquinischen Wochenendes trüben, nicht einmal ein paar Regentropfen.

Zum Abschluss der Wetterwoche klart es am Montag, den 12. Februar, wieder auf. Mit zerstreuten Wolken und einer angenehmen Brise wird der neue Wochenstart zu einem erfrischenden Erlebnis.

Sonnenauf- und Untergang in Son Servera: Zeit, das Tageslicht zu nutzen

Beginnen Sie Ihre Tage früh, um das Maximum an Sonnenstunden zu genießen. Der Sonnenaufgang findet in dieser Woche zwischen 6:43 Uhr und 6:51 Uhr statt, und der Sonnenuntergang kann zwischen 17:09 Uhr und 17:18 Uhr bewundert werden, was bedeutet, dass die Tage langsam länger werden und Ihnen mehr Zeit bieten, die Schönheit Son Serveras zu genießen.

Abschließend lässt sich sagen, dass das Wetter in Son Servera für die nächsten Tage überwiegend günstig aussieht, mit nur wenigen Regentagen. Es ist eine hervorragende Gelegenheit, die Insel zu erkunden und die milden Temperaturen zu nutzen, bevor der Sommer seine volle Pracht entfaltet.

