Beginnen wir mit einem Blick auf das aktuelle Wetter in Sóller, das die Einheimischen und Besucher mit klarem Himmel und angenehmen Bedingungen begrüßt. Am Montag, den 5. Februar, erwarten uns tägliche Höchsttemperaturen von 19°C, ideal für Outdoor-Aktivitäten und Spaziergänge in der malerischen Umgebung. Der Wind weht leicht mit nur 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 43%.

Wolkendecke zieht über Sóller: milde Temperaturen zu Wochenmitte

Die Mitte der Woche zeigt sich in Sóller mit einer dichten Wolkendecke. Am Dienstag, den 6. Februar, sinken die Temperaturen leicht auf 18°C, während der Himmel von überwiegend bewölktem Wetter dominiert wird. Die Windstärken bleiben weiterhin zurückhaltend bei 3 km/h, und der atmosphärische Druck fällt leicht auf 1024 hPa.

Erste Niederschläge am Horizont: Wochenende wird nass in Sóller

Ab Donnerstag halten die klaren Verhältnisse an, bevor am Freitag die Niederschlagswahrscheinlichkeit steigt. Der 8. Februar verzeichnet eine merkliche Veränderung mit 17°C und leicht steigenden Windgeschwindigkeiten. Für den 9. Februar ist mit leichtem Regen zu rechnen. Das Wochenende wird ebenfalls feucht: Sowohl Samstag als auch Sonntag kündigen sich mit leichtem Regen an, und die Temperaturen fallen auf bis zu 11°C. Gemeinsam mit einem stärkeren Wind, der auf bis zu 11 km/h ansteigen kann, verleiht das dem Wetter in Sóller einen deutlich herbstlichen Charakter.

Wettertrend und Temperaturen für die gesamte Woche in Sóller

Über die kommende Woche hinweg beobachten wir in Sóller einen allmählichen Rückgang der Temperaturen und eine Zunahme der Niederschläge. Der 7-Tage-Trend zeigt ein wechselhaftes Wetterbild, das von Sonnenschein zu Beginn der Woche zu mehr Wolken und Regen in der zweiten Wochenhälfte wechselt. Trotz der steigenden Niederschlagswahrscheinlichkeit bleiben die Temperaturen für Februar verhältnismäßig mild.

