Alcúdia-Wettervorschau: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 12.04.2024 bis zum 19.04.2024

Das Wetter in Alcúdia: Sonne satt und frühlingshafte Temperaturen

Freuen Sie sich auf eine Woche voller strahlend blauem Himmel und sanfter Temperaturen in Alcúdia auf Mallorca. Ein herrliches Wetterfenster eröffnet sich für Einheimische und Urlauber gleichermaßen, ideal um die zahlreichen Freizeitaktivitäten der Insel in vollen Zügen zu genießen.

Wetterprognose für eine perfekte Woche in Alcúdia

12. April 2024: Den Einstieg in unsere sonnige Wetterwoche macht ein klarer Himmel mit angenehmen 18°C. Der Wind weht leicht mit nur 5 km/h, was zu dem wundervollen Gefühl eines sanften Hauchs auf der Haut beiträgt, während die Luftfeuchtigkeit bei 62% liegt.

Diese Bedingungen sind perfekt, um durch den charmanten Stadtkern von Alcúdia zu schlendern oder die Küstenlinie entlangzuwandern. Mit einem Luftdruck von 1031 hPa und der Sonne, die um 5:13 Uhr aufgeht und um 18:22 Uhr untergeht, steht einem vollkommenen Tag nichts im Wege.

13. April 2024: Der Freitag begrüßt uns mit einem weiteren Tag voller Sonnenschein. Mit einer kleinen Steigerung auf 19°C und einer leichten Abnahme der Luftfeuchtigkeit auf 52% bleibt es warm und angenehm. Der Wind hält sich auch an diesem Tag zurück und bläst mit lediglich 4 km/h.

Sonnenschein und Wohlfühltemperaturen setzten sich fort

Die folgenden Tage halten das hohe Niveau an Lebensqualität, das uns das Wetter in Alcúdia bietet, aufrecht. Am 14. April steigen die Temperaturen sogar auf bis zu 22°C – ein idealer Tag für ein Picknick am Strand oder eine Radtour durch die wunderschöne Landschaft Mallorcas. Die Sonne lacht von einem wolkenlosen Himmel und die Windgeschwindigkeit bewegt sich weiterhin im gemächlichen Bereich.

Der 15. April bringt eine geringfügige Änderung mit sich – mit broken clouds können wir ein wenig Schattenspiel am Himmel erwarten, doch die Temperaturen bleiben mit 20°C weiterhin im Wohlfühlbereich.

Leichte Regenschauer als Abwechslung Mitte April

Zur Wochenmitte, am 17. April, kündigt sich leichter Regen an. Es wird etwas erfrischender mit 16°C und der Wind nimmt auf 9 km/h zu. Dieser Tag könnte eine hervorragende Gelegenheit sein, um eines der zahlreichen Museen oder Galerien Alcúdias zu besuchen.

Doch keine Sorge – die Sonne lässt sich nicht lange bitten und kehrt bereits am 18. April mit klarem Himmel zurück. Die Temperaturen klettern wieder auf 19°C, sodass die kurze Abkühlung schnell vergessen ist.

Prognose bis zum Ende des Beobachtungszeitraums

Den Abschluss unserer Wetterprognose bildet der 19. April, welcher den Trend perpetuiert: Die Sonne bleibt unser treuer Begleiter und die Temperaturen verharren bei angenehmen 19°C. Das Wetter präsentiert sich also weiterhin von seiner besten Seite, ideal um Osteraktivitäten in der freien Natur zu planen.

