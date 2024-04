Das Wetter in Andratx - Mallorca: Strahlender Sonnenschein und milde Brisen erwarten Sie (12.4.2024)

Prognose: Sonnige Aussichten für Andratx

Freuen Sie sich auf angenehme Tage in Andratx, Mallorca. Die Wettervorhersage verspricht eine Phase des herrlichen Wetters, perfekt für Ausflüge und Genuss der Frühlingszeit.

Wettertrend für Andratx: Klares Himmelzelt vom 12. bis 19. April 2024

Anfangs empfängt uns der 13. April mit einem klarem Himmel und angenehmen 18°C, bei einer leichten Brise von nur 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei gemäßigten 57%, was das Wetter besonders angenehm macht. Der Sonnenaufgang um 05:15 Uhr läutet einen wunderschönen Frühlingstag ein, der erst mit einem späten Sonnenuntergang um 18:25 Uhr endet.

Weiter geht es mit beständigem Wetter; die Tage vom 14. bis 16. April bescheren uns ebenfalls klaren Himmel und Temperaturen, die stets um die 18°C liegen. Dabei bleibt der Wind sanft mit einer Geschwindigkeit von etwa 2 bis 4 km/h. Perfekt für jegliche Outdoor-Aktivitäten!

Am 17. April ziehen zwar dichtere Wolken auf, das Thermometer zeigt trotzdem freundliche 14°C an. Auch zu dieser Zeit ist nur ein leichter Wind zu spüren. Der Sonnenaufgang um 05:09 Uhr und Sonnenuntergang um 18:29 Uhr rahmen auch diesen Tag ein.

Und schließlich rundet der 18. und 19. April die Woche ab: Es herrscht eine Mischung aus Sonne und Wolken bei Temperaturen um die 16°C. Die Luftfeuchtigkeit und der Wind bleiben weiterhin auf einem gemäßigten Niveau.

Wochenend-Wetter in Andratx: Perfekt für Aktivitäten im Freien

Das Wochenende in AndratxAndratx wird von klarem Himmel dominiert, der für ideale Bedingungen sorgt, um die natürliche Schönheit Mallorcas zu genießen. Beginnen Sie Ihren Tag mit dem Sonnenaufgang um 05:08 Uhr und nutzen Sie das Tageslicht bis zum Sonnenuntergang um 18:30 Uhr am Samstag oder bis 18:31 Uhr am Sonntag voll aus.

