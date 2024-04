Idyllisches Frühlingswetter in Santanyí: Sonnenschein und milde Brisen (12.04.24 - 19.04.24)

Frühlingszauber: Die Wetteraussichten für Santanyí

Strahlender Sonnenschein, ein sanftes Lüftchen und die Temperaturen angenehm warm - perfekte Frühlingstage erwarten die Bewohner und Besucher von Santanyí. Der malerische Ort im Südosten Mallorcas wird in den kommenden Tagen von klarem Himmel und einer entspannenden Atmosphäre umgeben sein.

Zunahme der Tageslichtstunden - Ein Grund zur Freude

Mit einem Sonnenaufgang um 05:14 Uhr und einem Sonnenuntergang um 18:21 Uhr am 12. April verlängern sich die Tage für Outdoor-Aktivitäten und Spaziergänge am Meer. Die kommenden Tage bieten ähnlich verlängerte Tageslichtzeiten, was den Einwohnern und Touristen zusätzliche Stunden für Entdeckungen unter der mallorquinischen Sonne verschafft.

Santanyí genießt beständiges Wetter

Einheitliche Temperaturen um die 20°C Marke versprechen beständiges Sonnenwetter, mit Ausnahme des 17. April, an dem leichter Regen und eine Abkühlung auf 16°C vorhergesagt sind. Die Frische des Regens weicht schnell wieder dem bekannten milden Klima, das für Santanyí typisch ist.

Der Blick auf die Tage im Einzelnen

Sie sollten den 17. April nutzen, um die Natur nach dem Regen zu genießen, wenn die Luft frisch und die Vegetation besonders lebendig erscheint. Die langen Abende eignen sich perfekt für geselliges Beisammensein in den zahlreichen Cafés und Restaurants von Santanyí.

Fazit: Ein April voller Sonnentage in Santanyí

Wenn Sie die fesselnde Schönheit von Santanyí im Frühling erleben möchten, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Besuch. Lassen Sie sich die leichten Brisen um die Nase wehen und genießen Sie die Sonne, die die historischen Mauern des Ortes in ein warmes Licht taucht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.4.2024, 01:57:21. +++