Sonne satt und leichte Brisen: Capdepera genießt frühlingshaftes Wetter (12.4.2024)

Sonnige Aussichten für Capdepera

Die kommende Woche in Capdepera kündigt sich mit vielversprechenden Wetterbedingungen an. Ein Blick auf die Wetterdaten verspricht insbesondere Sonnenanbeter und Frühlingsfreunde zu erfreuen: Der Himmel zeigt sich von seiner klarsten Seite, und die Temperaturen bewegen sich angenehm im mittleren bis hohen Teenbereich.

Wetterlage vom 12. April bis zum 19. April 2024

Den Auftakt macht der 12. April 2024 mit einem klaren Himmel und milden 16 Grad Celsius. Ein beinahe stiller Wind, der nur mit etwa 7 km/h weht, begleitet die eher hohe Luftfeuchtigkeit von 72% und den Luftdruck von 1030 hPa. Sonnenanbetende können einen grandiosen Sonnenaufgang um 5:12 Uhr und einen ebenso prächtigen Sonnenuntergang um 18:20 Uhr erwarten.

Die Folgetage bis zum 14. April 2024 grüßen jeden Morgen mit einem wolkenlosen Himmel und steigender Temperatur, die schließlich am dritten Tag auf angenehme 18 Grad klettert. Die Winde bleiben sanft mit nur etwa 4 km/h. Am 15. April leitet eine moderate Bewölkung eine leicht veränderte Wetterphase ein, doch die Temperatur behält ihre wohlige Wärme bei.

Ein kurzer Regenschauer ist für den 16. April und den 17. April vorhergesagt, wobei die Temperaturen ein wenig auf 15 beziehungsweise 16 Grad sinken und der Wind mit bis zu 10 km/h etwas auffrischt. Diese kleine Unterbrechung des sonst so sonnigen Panoramas sollte jedoch kein Grund zur Sorge sein: Schon am 18. April kehrt die Klarheit des Himmels zurück und führt uns sanft hinauf zu einem erneuten Temperaturhoch von 17 Grad am 19. April.

Capdepera: Ein Paradies für Wetterfühlige

Abschließend lässt sich festhalten, dass das Wetter in Capdepera in der anstehenden Woche vorwiegend stabil und äußerst einladend erscheint. Mit überwiegend sonnigen Tagen und nur gelegentlich leichten Regenschauern hat man perfekte Bedingungen für ausgedehnte Spaziergänge und Entdeckungstouren auf der Insel Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.4.2024, 01:32:01. +++