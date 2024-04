Sonnige Aussichten: Wettervorhersage für Consell, 12.04.2024 - 19.04.2024

Die Frühlingssaison auf Mallorca präsentiert sich in Consell von ihrer besten Seite, mit ausgezeichnetem Wetter und angenehmen Temperaturen in der dritten Aprilwoche. Nachfolgend erhalten Sie eine detaillierte Übersicht, welche Wetterbedingungen Sie vom 12. April bis zum 19. April 2024 in Consell erwarten können.

Start in die Woche unter klarem Himmel

Am Donnerstag, den 12. April, begrüßt uns der Tag mit einem klarem Himmel und einer angenehmen Temperatur von 23°C - ein idealer Start in die Woche. Die sanfte Brise von 5 km/h sorgt für frische Luft, ohne jedoch zu kalt zu empfinden. Dabei liegt die Luftfeuchtigkeit bei 34%, und der Luftdruck hält sich stabil bei 1030 hPa. Der Blick zum Himmel bleibt auch in den Abendstunden sternenklar, während die Sonne um 18:23 Uhr untergeht.

Höhepunkt am Wochenende: Sommerliche Temperaturen

Ein wahres Highlight liefern die folgenden Tage mit sommerlich anmutenden 27°C am Freitag, dem 13. April, und auch am Samstag setzt sich dieses wunderbare Wetter fort. Vorteilhaft ist zudem die extrem niedrige Luftfeuchtigkeit von 24% am Freitag und 22% am Samstag, was für außergewöhnlich komfortablen Aufenthalt im Freien sorgt. Die Winde bleiben mit 2-3 km/h äußerst mäßig.

Am Sonntag, dem 15. April, ziehen vereinzelt Wolken auf und die Temperaturen gehen leicht auf 26°C zurück, was für eine kleine Abkühlung sorgt ohne das Wohlbefinden zu beeinträchtigen. Die Bewölkung führt nicht zu Niederschlag und deshalb bleibt das Wetter weiterhin optimal für Aktivitäten an der frischen Luft.

Wetterumschwung zur Wochenmitte

Die Woche geht weiter mit klarem Himmel, bevor die Temperaturen am Mittwoch, den 17. April, auf 17°C sinken und leichte Regenschauer vorhersagen. Diese Abkühlung sollte jedoch nicht überbewertet werden, da sie schnell von einem Anstieg auf 20°C am Donnerstag gefolgt wird, während der Himmel sich mit vereinzelten Wolken schmückt. Zum Wochenende hin stabilisiert sich das Wetter und wir sehen am Freitag wieder klaren Himmel und Temperaturen, die auf den 23°C liegen.

Das Frühlingswetter in Consell zeigt sich in dieser Aprilwoche vielseitig und größtenteils äußerst angenehm - perfekt für Ausflüge und die Erkundung der Insel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.4.2024, 01:32:47. +++