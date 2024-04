Sonniges Frühlingserwachen: Die Wetteraussichten für Petra, Mallorca (12.04.2024 - 19.04.2024)

Wettervorhersage für Petra auf Mallorca

Der Frühling zeigt sich von seiner besten Seite in Petra, einem idyllischen Ort im Herzen von Mallorca. Die kommenden Tage versprechen durchgehend klares Himmelsgewölbe und angenehme Temperaturen, die ideale Bedingungen für alle Aktivitäten im Freien bieten.

Ihr Wetter aktuell

Am heutigen Donnerstag, dem 12. April 2024, dürfen sich Einheimische sowie Besucher über milde 17°C und einen leichten Wind mit Geschwindigkeiten um 5 km/h freuen. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 39% und einem Luftdruck von 1016 hPa ist das Wohlbefinden garantiert. Die Sonne grüßt bereits um 03:13 Uhr am Morgen und verabschiedet sich um 16:03 Uhr am Nachmittag.

Wetterentwicklung der nächsten Tage

Die darauf folgenden Tage bleiben stetig bei 17°C mit einem beständigen blauen Himmel bis zum 15. April 2024. Leichte Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit und im Luftdruck sind zu beobachten, beeinflussen aber kaum die allgemeine Wetterlage.

Ein Höhepunkt erreicht das Wetter am 16. April mit einem Anstieg auf wohlige 20°C und am 17. April, wo das Thermometer auf beeindruckende 25°C klettert. Die relativen Luftfeuchtigkeiten liegen dabei auf niedrigen 30% bzw. 19%, was das Gefühl von mediterraner Frische unterstreicht.

Das Temperaturniveau erreicht seinen Gipfel am 18. April 2024 mit 28°C. Ein perfekter Tag, um Mallorcas Strände zu genießen, bevor am 19. April das Thermometer wieder sanftere 21°C anzeigt.

Ausblick auf das Wochenende

Zum Wochenende hin erwarten die Einwohner und Besucher Petras eine zurückgehende Temperatur auf 21°C. Der 19. April bildet den stilvollen Abschluss einer Woche, die stets von Sonnenschein und blauem Himmel geprägt sein wird. Eine leichte Brise wird durch die Straßen wehen und die Luftfeuchtigkeit zurück auf ein angenehmes Niveau bringen.

Ob Sie die malerische Landschaft erkunden, die kulinarischen Köstlichkeiten genießen oder einfach nur relaxen möchten: Das Wetter in Petra bietet Ihnen die perfekte Kulisse für unvergessliche Frühlingstage.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.4.2024, 01:49:51. +++