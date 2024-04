Sonniges Wetter in Selva: Die Prognose für die kommende Woche (12.4.2024)

7-Tage-Wettervorhersage für Selva: Sonnenschein satt mit kurzer Unterbrechung

Die kommende Woche in Selva auf Mallorca erstrahlt überwiegend im Sonnenschein. Mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen können Einheimische und Urlauber gleichermaßen rechnen. Hier finden Sie eine detaillierte Prognose für das Wetter in Selva, damit Sie Ihre Aktivitäten und Ausflüge optimal planen können.

Das sonnige Wetter setzt sich fort

Mit einem prächtigen blauen Himmel startet Selva in die neue Woche. Der 12. April zeigt sich von seiner besten Seite mit Temperaturen um die 21°C und einer sanften Brise von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 38%, und der Druck bei solide 1030 hPa, was für eine stabile Wetterlage spricht. Beobachten Sie einen malerischen Sonnenaufgang um 5:14 Uhr und genießen Sie das Tageslicht bis zum Sonnenuntergang um 18:23 Uhr.

Steigende Temperaturen zur Wochenmitte

Am 13. und 14. April dürfen Sie sich in Selva auf ein kleines Hitzehoch freuen. Beide Tage versprechen ungetrübten Sonnenschein bei maximalen Temperaturen von 26°C bzw. 27°C. Die Winde bleiben weiterhin schwach, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 26% und 22% ab. Diese Tage laden dazu ein, die Natur und die Küste Mallorcas ausgiebig zu erkunden.

Leichter Wechsel der Wetterlage

Die Idylle eines nahezu wolkenlosen Himmels wird am 15. April leicht durchbrochen. Es ist mit einigen Wolkenformationen bei immerhin noch warmen 25°C zu rechnen. Der Wind verweilt bei leichten 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 29%.

Rückkehr zu klarem Himmel und Temperaturrückgang

Am 16. April präsentiert sich der Himmel über Selva erneut klar. Die Temperaturen nehmen leicht ab und verharren bei gemütlichen 22°C. Der Tag bietet ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten, bevor am Folgetag der kurze Regenschauer das sonnige Wetter unterbricht.

Der 17. April bringt leichten Regen und kühle 17°C, jedoch prognostizieren die Meteorologen eine schnelle Rückkehr zu eher trockenen Bedingungen.

Ausblick auf das Wochenende

Für das folgende Wochenende zeigt sich das Wetter in Selva wieder von seiner besten Seite. Freuen Sie sich auf einige wenige Wolken am 18. April und pure Sonnenstrahlen am 19. April. Mildere Winde und eine stabile Luftfeuchtigkeit runden die Wettervorhersage ab, während die Temperaturen sich zwischen 21°C und 23°C bewegen.

Planen Sie Ihre Ausflüge und genießen Sie die Woche im wunderschönen Selva auf Mallorca im Freien. Ob Spaziergänge, Radtouren oder ein Tag am Strand – das Wetter spielt mit und verspricht eine gute Zeit unter der Mittelmeersonne.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.4.2024, 01:58:09. +++