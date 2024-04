Sonniges Wetter mit leichten Unterbrechungen in Sóller: Die 7-Tage-Prognose (12.4.2024)

Wetterprognose für Sóller: Frühlingssonne mit gelegentlichen Wolken

Sóller, das idyllische Städtchen im Herzen Mallorcas, kann sich auf eine Woche voller Sonnenschein freuen, unterbrochen von gelegentlichen Wolkeneinbrüchen. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Wettervorhersage für die nächsten 7 Tage, die Ihnen dabei helfen wird, Ihre Outdoor-Aktivitäten und Ausflüge rund um Sóller bestens zu planen.

Strahlender Sonnenschein und ein Hauch von Frühling

Beginnend mit dem 12. April 2024, erwacht Sóller mit kristallklarem Himmel und einer Tagestemperatur von 20°C. Der Tag wird begleitet von einer sanften Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% und einem Luftdruck von 1030 hPa verspricht der Tag, angenehm und erfrischend zu werden. Der Sonnenaufgang ist um 5:15 Uhr, während der Sonnenuntergang um 18:23 Uhr den Tag beschließt.

Die darauffolgenden Tage, vom 13. bis 14. April 2024, präsentieren sich ähnlich mit klarem Himmel und Höchsttemperaturen von 24°C. Mit einer leichten Abwärme von nur 3 km/h und sinkender Luftfeuchtigkeit bietet Sóller ideale Bedingungen für ausgiebige Wanderungen oder entspannte Stunden an der wunderschönen Bucht von Sóller. Der Luftdruck bleibt stabil, während sich der Sonnenauf- und -untergang um jeweils ein bis zwei Minuten pro Tag verschiebt.

Kurzzeitige Bewölkung und der Frühling bleibt beständig

Am 15. April ziehen leichte Wolken auf, welche allerdings das sonnige Ambiente nicht wesentlich stören werden. Die Temperaturen bleiben mit 24°C auf einem angenehmen Niveau, begünstigt durch eine milde Brise. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an und der Luftdruck sinkt auf 1019 hPa, was auf eine mögliche Wetterveränderung hindeuten könnte.

Einen kleinen Temperaturrückgang erleben wir dann am 16. April 2024, wo die Quecksilbersäule auf 19°C fällt und der Himmel sich von seiner reinsten Seite zeigt. Währenddessen steigt die Feuchtigkeit wieder an, was den Abend etwas kühler erscheinen lässt.

Regenschauer als kurze Abwechslung

Der kurzlebige Niederschlag kommt dann am 17. April, wenn der Himmel über Sóller von leichten Regenschauern geziert wird, was die Temperaturen auf 17°C herabdrückt. Die Luftfeuchtigkeit verharrt bei gemäßigten 33%, und eine erfrischende Brise wird das Gefühl von Frische weiterhin unterstützen.

Wetterbesserung und optimistischer Ausklang

Nach dem Regen kommt die Besserung: Schon am 18. April lockern sich die Wolken auf und die Temperaturen klettern wieder auf 19°C. Einen strahlenden Abschluss findet unsere Wetterwoche am 19. April 2024, wo das Thermometer 22°C anzeigt und ein fast bewegungsloser Himmel mit nur 2 km/h Wind eine ruhige Atmosphäre verspricht.

Mit diesem Ausblick steht einer glücklichen und sonnigen Woche in Sóller nichts mehr im Wege. Genießen Sie das schöne Wetter, die wunderschöne Natur und das bezaubernde Ambiente, das Sóller zu bieten hat. Sowohl Einheimische als auch Besucher können sich auf eine perfekte Mischung aus sonnigen Tagen und erfrischenden Abenden freuen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.4.2024, 02:02:02. +++