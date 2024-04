Strahlende Sonnentage und leichter Regen: Das Manacor-Wetter vom 12.04.24 bis 19.04.24

Das 7-Tage-Wetter für Manacor: Sonnenschein und klare Himmel dominieren die Woche

Die Wetteraussichten für Manacor auf Mallorca präsentieren sich vom 12. April bis 19. April 2024 von ihrer freundlichsten Seite. Mit einer Ausnahme von leichtem Regen zur Mitte der Woche können sich Einheimische und Urlauber auf eine Periode des klaren Himmels und der milden Frühlingstemperaturen freuen.

Ein Blick auf die Wetterdetails der kommenden Tage

Am Donnerstag, den 12. April, startet Manacor mit einem klar strahlenden Himmel, bei Tagestemperaturen um die 20°C. Eine leichte Brise mit 7 km/h sorgt für angenehmen Temperaturausgleich. Die Luftfeuchtigkeit liegt um 48% bei einem Luftdruck von 1030 hPa, ideal für Outdoor-Aktivitäten.

Freitag und Samstag setzen den Trend mit klarem Himmel und Temperaturen von 22°C fort. Der Wind wird dabei noch sanfter mit 5 km/h am Freitag und 4 km/h am Samstag, bei einer Luftfeuchtigkeit von jeweils 39% und 41% und einem sankenden Luftdruck.

Der Sonntag präsentiert sich etwas bewölkter, jedoch mit einer Spitze von 23°C. Der Wind lässt auf 3 km/h nach, und trotz der broken clouds bleibt das Wetter angenehm trocken mit 35% Luftfeuchtigkeit.

Zu Beginn der neuen Woche am Montag erwartet uns erneut ein klarer Himmel mit 22°C, gefolgt von leichtem Regen am Dienstag, was zu einer Abkühlung auf 16°C führt. Die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 33% Luftfeuchtigkeit und 8 km/h Wind moderat.

Am Mittwoch und Donnerstag erscheint das Wetter wieder heiter mit vereinzelten Wolken und einer Rückkehr zu 20°C. Perfekt, um die besondere Atmosphäre von Manacor und Umgebung zu genießen.

Ausblick auf das Wochenende und praktische Tipps

Das Kommende Wochenende lockt mit klarem Himmel und der Versprechung von angenehmer Frühlingswärme. Wir empfehlen, die zahlreichen Outdoor-Möglichkeiten zu nutzen und beispielsweise die wunderschönen Landschaften bei einer Wanderung zu erkunden. Nachts bieten die klaren Himmel hervorragende Bedingungen für Sterngucker. Nur der Dienstag unterbricht die Serie des herrlichen Wetters mit etwas Regen, jedoch wird das keine großen Auswirkungen auf die Gesamtstimmung der Woche haben.

Mit diesem Wetterbericht im Rücken steht einer ausgezeichneten Planung nichts mehr im Wege. Manacor erwartet Sie mit offenen Armen und einer Wetterpracht, die das Herz erwärmt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.4.2024, 01:43:45. +++