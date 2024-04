Traumhaftes Frühlingswetter in Artà: Die Mallorcazeitung gibt Ihnen den umfassenden Wetterbericht (12.4.2024)

Frühlingshafte Temperaturen und sonnige Aussichten in Artà

Die kommende Woche verspricht in Artà auf Mallorca vorwiegend sonniges Wetter und ideale Bedingungen, um die vielfältigen Freizeitaktivitäten im Freien zu genießen. Wir bieten Ihnen einen detaillierten Blick auf die Wetterlage für die nächsten Tage vom 12. bis 19. April 2024.

Wetterprognose für Artà - Sonnige Tage im Überblick

Der 12. April 2024 begrüßt Einheimische und Besucher mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Temperatur von 16°C. Mit einem leichten Wind von 7 km/h, einer Luftfeuchtigkeit von 68% und einem Luftdruck von 1030 hPa wird dies ein perfekter Tag, um die charmante Stadt zu erkunden.

Am 13. April setzt sich das herrliche Wetter fort, mit einem weiteren Tag voller Sonnenschein und einer Höchsttemperatur von 17°C. Der Wind bleibt mit 4 km/h sanft und die Luftfeuchtigkeit bei 57%.

Sonniger Höhepunkt wird voraussichtlich der 14. April mit einer Maximaltemperatur von 18°C und ungetrübter Himmelsfreude. Eine geringe Windstärke von 4 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 55% sind weitere Garanten für einen angenehmen Tag.

Mit dem 15. April ziehen einige Wolken auf, doch bei 19°C bleibt der Frühlingscharakter bestehen. Die Windverhältnisse sind weiterhin mild.

Die Mitte der Woche bringt eine kleine Abkühlung. Am 16. April ist mit leichtem Regen bei 16°C zu rechnen und am 17. April bleiben die Temperaturen bei leichten Regenschauern bei moderaten 14°C. Dies könnte eine gute Gelegenheit sein, die zahlreichen Innenaktivitäten Artàs zu entdecken.

Gegen Ende der Woche, am 18. und 19. April, kehrt das Wetter in Artà zurück zu klarem Himmel und Temperaturen, die wieder auf 16°C bzw. 17°C steigen, ideal für Ausflüge in die wundervolle Natur Mallorcas.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Artà

Besondere Momente können bei den Sonnenauf- und -untergängen erlebt werden, die während dieses Zeitraums täglich etwa eine Minute früher bzw. später stattfinden. Starten Sie Ihren Tag in Artà mit dem ersten Sonnenstrahl um kurz nach 5 Uhr morgens und beschließen Sie ihn mit einem spektakulären Sonnenuntergang kurz nach 18 Uhr.

Fazit: Ein Wetterbericht, der Vorfreude weckt

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Artà eine Woche voller sonniger Tage mit einer kurzen Regenphase in der Mitte erwartet. Die Temperatur liegt zwischen 14 und 19 Grad Celsius, eine perfekte Spanne um die Insel im Frühling zu genießen. Also, packen Sie Ihre Koffer und lassen Sie sich von dem wundervollen Wetter auf Mallorca verwöhnen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.4.2024, 01:26:02. +++