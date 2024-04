Traumwetter in Pollença: Sonne satt und milde Brisen für die nächsten Tage (12.4.2024)

Pure Frühlingsfreude: Wunderschönes Wetter erwartet Pollença!

Das Wetter in Pollença auf MallorcaPollença zeigt sich von seiner besten Seite, denn in den kommenden Tagen dürfen sich Einheimische und Urlaubende über strahlend blauen Himmel und angenehme Temperaturen freuen. Hier finden Sie eine detaillierte Wettervorhersage für Pollença und können Ihre Ausflüge und Aktivitäten im Einklang mit der Natur planen.

Die Wetteraussichten für Pollença: Strahlende Sonne und sanfte Brisen

Am 12. April 2024 beginnt die Woche mit einem klaren Himmel, einer Temperatur von 18 Grad und einer leichten Brise, die mit nur 4 km/h über die Landzungen weht. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 59%, und der Luftdruck bei 1031 hPa. Sonnenanbeter werden das früh einsetzende Tageslicht ab 5:14 Uhr begrüßen und den Sonnenuntergang um 18:22 Uhr in vollen Zügen genießen können.

Der 13. April setzt den Trend fort, wobei die Temperaturen auf 20 Grad klettern und sich die Himmelsdecke weiterhin wolkenlos präsentiert. Auch an diesem Tag weht nur ein schwacher Wind bei 49% Luftfeuchtigkeit, perfekt für eine Wanderung im Tramuntana-Gebirge oder eine Entspannungspause am Strand.

Ein wahres Highlight bietet der 14. April, denn die Temperaturen erreichen einen angenehmen Höchstwert von 22 Grad. Der Wind bleibt mit 3 km/h kaum spürbar und die Luftfeuchtigkeit bei gemäßigten 46%. Dies ist ein idealer Zeitpunkt für jegliche Outdoor-Aktivitäten.

Am 15. April ziehen einige Wolken auf, doch mit 20 Grad bleibt es weiterhin warm. Ein leicht stärkerer Wind mit 5 km/h sorgt für ein frisches Lüftchen, während die Luftfeuchtigkeit etwas ansteigt.

Die folgenden Tage versprechen weiterhin viel Sonne: Sowohl der 16. April als auch der 18. und 19. April präsentieren sich mit klarem Himmel und Temperaturen um die 18 bis 19 Grad. Nur am 17. April sorgt leichter Regen für eine kleine Abkühlung, ohne jedoch die positiven Wetteraussichten zu trüben.

Kurzfristige Wetteränderung: Ein wenig Nässe zwischendurch

Den einzigen kleinen Wehrmutstropfen gibt es am 17. April, denn leichte Regenfälle tauchen das pittoreske Städtchen in ein anderes, dennoch charmantes Licht. Die Temperaturen liegen an diesem Tag bei milden 16 Grad, und der Wind nimmt mit 8 km/h etwas zu. Dies bietet möglicherweise die beste Gelegenheit, die lokale Gastfreundschaft in einem der vielen gemütlichen Cafés zu genießen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wetterbedingungen in Pollença ideal für diejenigen sind, die den mediterranen Frühling unter klarem Himmel und bei milden Temperaturen erleben möchten. Pollença begrüßt Sie mit offenen Armen und dem besten Wetter, das Sie sich für diese Jahreszeit wünschen können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.4.2024, 01:50:25. +++