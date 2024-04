Wetter Búger (12.4.2024 bis 19.4.2024): Aktuelle Wettervorhersage und Aussichten für eine sonnige Woche (12.4.2024)

Der Frühling zeigt sich von seiner besten Seite: Sonnenschein pur in Búger

Während wir uns dem Höhepunkt des Frühlings nähern, zeigt sich das Wetter in Búger auf Mallorca von seiner besten Seite. Die Einwohner und Besucher können sich auf eine Woche voller Sonnenschein und angenehm warmer Temperaturen freuen. Mit klarem Himmel und milden Windverhältnissen steht einer erlebnisreichen Woche im Freien nichts im Weg.

Vom klaren Himmel bis zu leichten Regenschauern: Die Wetterdynamik in Búger

Am Donnerstag, den 12. April 2024, startet die Wetterwoche in Búger mit einem klaren Himmel, bei Temperaturen von 21°C, die von einem sanften Wind von 6 km/h begleitet werden. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 43% und der Luftdruck bei stabilen 1030 hPa. Genießen Sie den herrlichen Frühlingstag mit einem Sonnenaufgang um 5:14 Uhr und einem Sonnenuntergang um 18:22 Uhr.

Der Freitag, der 13. April 2024, bleibt im Zeichen des klaren Frühlingshimme ls, mit Temperaturen, die auf 24°C ansteigen. Der Wind bleibt schwach bei 4 km/h und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 32%. Der Tag beginnt mit einem frühen Sonnenaufgang um 5:12 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:23 Uhr. Ein perfekter Tag, um die Natur Búgers zu erkunden.

Das Wochenende startet mit einem Highlight: Samstag, der 14. April 2024 , verspricht mit 26°C und einem weiterhin klaren Himmel das warme Maximum der Woche. Die Brise ist kaum spürbar mit 3 km/h, und die Luftfeuchtigkeit erreicht einen Tiefststand von 26%, bei einem leicht gefallenen Luftdruck von 1024 hPa.

Am Sonntag, den 15. April 2024, ziehen einige zerbrochene Wolken auf, die jedoch die Tempe raturen nicht wesentlich beeinträchtigen. Mit 24°C und einem ähnlich leichten Wind wie an den Vortagen bleibt es weiterhin wohltuend warm. Die Luftfeuchtigkeit steigt wieder etwas an auf 34%, bei einem Luftdruck von 1019 hPa.

Zu Beginn der neuen Woche zeigt sich das Wetter in Búger immer noch von einer sehr guten Seite. Am Montag, den 16. April 2024 und Dienstag, den 17. April 2024, können wir einen klaren Himmel bzw. leichten Regen erwarten, bei Hochs von 22°C bzw. 17°C. Der Wind bleibt moderat und die Luftfeuchtigkeit konstant.

Den Abschluss der Wetterprognose bildet ein weitgehend ungetrübter Himmel. Am Mittwoch und Donnerstag, den 18. und 19. April 2024, erwarten uns Höchsttemperaturen von 22°C bzw. 23°C, bei einer stetigen Brise und konstanter Luftfeuchtigkeit und Luftdruck. Ein herrlicher Frühlingsausklang ist somit sichergestellt.

Zusammenfassung der Wetterlage in Búger: Eine Woche voller Sonnenschein und milden Temperaturen erwartet die Bevölkerung und die Besucher. Ob für ausgedehnte Spaziergänge, kulinarische Erlebnisse im Freien oder einfach, um die Frühlingsluft zu genießen – die Wetterbedingungen sind nahezu ideal. Vergessen Sie nicht, die Sonnenbrille und leichte Frühlingskleidung einzupacken, um das Bestmögliche aus dieser herrlichen Wetterlage herauszuholen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.4.2024, 01:28:34. +++