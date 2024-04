Wetter in Marratxí: Sonnenschein und klare Himmel dominieren die kommende Woche (12.4.2024)

Vorausschau auf das Wetter in Marratxí (12.04.2024 bis 19.04.2024)

Die Sonne begrüßt die Einwohner und Besucher von Marratxí mit strahlendem Glanz in der kommenden Woche. Vom 12. April bis zum 19. April 2024 können sich alle auf überwiegend klaren Himmel und angenehme Temperaturen freuen, perfekt für Ausflüge und Aktivitäten im Freien.

Angenehmer Start ins Wochenende:

Am Donnerstag, dem 12. April, zeigt sich der Himmel wolkenlos und die Temperaturen erreichen angenehme 22 Grad Celsius. Der Wind weht leicht mit 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 38%. Mit einem Luftdruck von 1030 hPa steht ein idyllischer Frühlingstag bevor, der bei Sonnenaufgang um 5:15 Uhr beginnt und beim Sonnenuntergang um 18:23 Uhr endet.

Folge von sonnigen Tagen:

Freitag und Samstag lassen ebenfalls die Herzen der Sonnenanbeter höherschlagen. Der 13. und 14. April präsentieren sich mit klarem Himmel und Temperaturen von jeweils 25 Grad. Ein leichter Windzug von 3 bis 4 km/h sorgt für eine frische Brise, die Humidity bleibt mit um die 32% im angenehmen Bereich. Der Luftdruck beginnt langsam zu sinken, bleibt aber stabil.

Kleine Abwechslung am Sonntag:

Am Sonntag, dem 15. April, kündigen sich vereinzelte Wolken am Himmel an, die jedoch die Stimmung kaum trüben werden. Bei 24 Grad und einer leichten Windgeschwindigkeit von 3 km/h bleibt es weiterhin warm und gemütlich in Marratxí. Der Luftdruck zeigt einen leichten Rückgang auf 1019 hPa.

Beginn der neuen Woche:

Die neue Woche startet mit klarem Himmel am Montag und einer leichten Abkühlung auf 21 Grad, bevor am Dienstag etwas Regen einzieht, was die Temperatur auf 16 Grad senkt. Doch schon am Mittwoch lockern sich die Wolken wieder auf und es wird mit 19 Grad etwas wärmer.

Ausblick auf die zweite Wochenhälfte:

Der positive Trend setzt sich fort, denn für Donnerstag, den 19. April, ist wieder reiner Sonnenschein bei 22 Grad zu erwarten. Die kommende Woche verspricht somit hervorragendes Wetter in Marratxí mit reichlich Sonnenschein und das perfekte Szenario, um die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten, die die Region bietet, zu genießen.

Genügend Sonnencreme und gute Laune sollten Sie dabei nicht vergessen, denn die Frühlingssonne kann bereits kräftig sein. Packen Sie Ihre Tasche für ein Picknick im Freien, eine Wanderung durch die malerische Landschaft oder einfach für ein paar erholsame Stunden am Strand. Marratxí erwartet Sie mit offenen Armen und einem wunderbaren Wetter für die perfekte Auszeit vom Alltag.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.4.2024, 01:46:37. +++