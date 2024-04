Wetter in Muro: Sonnige Aussichten und vereinzelte Schauer – Die 7-Tage-Wetterprognose (12.4.2024)

Frühlingswetter auf Mallorca: Muro erwartet ideale Bedingungen

Die nächsten Tage in Muro präsentieren sich als eine ideale Mischung aus Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen. Besucher und Bewohner können sich auf eine Woche mit überwiegend klarem Himmel und angenehmen Temperaturen freuen, die auch perfekte Bedingungen für Ausflüge und Spaziergänge in der schönen Landschaft rund um Muro bieten.

Die Wettervorhersage in Muro im Detail

Das Wetter lädt mit Höchstwerten von bis zu 23°C und meist klarem bis leicht bewölktem Himmel zu Outdoor-Aktivitäten ein. Hin und wieder sorgt eine leichte Brise für eine angenehme Frische, während die Windgeschwindigkeiten zwischen 2 und 7 km/h liegen.

Der 12. April 2024 begrüßt uns mit milden 21°C und einigen wenigen Wolken am Himmel, was für angenehme Lichtverhältnisse sorgen wird. Am 13. und 14. April steht eine klare Sicht auf den Himmel bei 22°C an, was für die Zeit draußen wie gemacht ist. Eine leichte Brise wird für zusätzlichen Komfort sorgen, während die Luftfeuchtigkeit angenehm zurückgeht.

Am 15. April erreichen wir den Höhepunkt der Woche mit 23°C und einer leichten Bewölkung, bevor wir am 16. April wieder zu klarem Himmel und einer leichten Abkühlung auf 21°C zurückkehren. Doch Vorsicht: Zum 17. April erwarten uns stärkere Winde und moderater Regen, was die Temperaturen auf frischere 12°C fallen lässt. Dies kann ideal sein, um die Insel auch bei etwas feuchterem Wetter zu erkunden oder sich in einem der gemütlichen Cafés in Muro aufzuwärmen.

Zum Ausklang der Woche zeigt sich das Wetter wieder von seiner besten Seite: Der 18. und 19. April versprechen erneut klaren Himmel und annehmbare Temperaturen von 17°C – perfekt, um die Osterferien auf Mallorca zu genießen.

Wetter Highlights: Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge in Muro

Ein besonderes Highlight für Frühaufsteher und Romantiker dürften die schönen Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge sein, die Muro in dieser Woche zu bieten hat. Ab dem 12. April erwartet Sie der Sonnenaufgang bereits um 4:47 Uhr und bietet damit einen frühen Start in den Tag. Die Abende klingen mit Sonnenuntergängen ab 18:02 Uhr stimmungsvoll aus. Die Tage werden zunehmend länger und schenken uns mehr Zeit, das frühlingshafte Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

