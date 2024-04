Wetter Lloret de Vistalegre (12.04.24 bis 19.04.24): Sonnige Aussichten und milde Brisen

Wetteraussichten für Lloret de Vistalegre: Frühjahrsluft und klare Himmel

Das Wetter in Lloret de Vistalegre präsentiert sich von seiner besten Seite: In der idyllischen Ortschaft im Herzen Mallorcas dürfen sich Einheimische und Besucher auf eine Zeit sonnenklarer Himmel und angenehmer Temperaturen freuen.

Ausblick auf das Wetter in Lloret de Vistalegre vom 12.04.2024 bis 19.04.2024

Mit einem klaren Himmel und sanften Brisen beginnt die Wetterwoche am Donnerstag, den 12. April 2024. Die Temperaturen liegen bei angenehmen 21°C und der Wind weht leicht mit nur 8 km/h. Das Hygrometer zeigt eine geringe Luftfeuchtigkeit von 37%, was ein Trockenheitsgefühl in der Frühlingsluft erzeugt.

Der Freitag (13.04.2024) kündigt sich mit einer märchenhaften Temperatur von 26°C an, während der Himmel unbewölkt bleibt. Ein Hauch von Wind macht den Aufenthalt im Freien zu einem echten Vergnügen.

Samstag, der 14. April, bringt mit 27°C den Höhepunkt der Hitzewelle dieser Woche, begleitet von einem fast regungslosen Zephyr — eine perfekte Gelegenheit für Aktivitäten im Frühling.

Leichte Wolkenbildung tritt am Sonntag (15.04.2024) auf, die die Temperaturen leicht auf 26°C dämpft. Dennoch bleibt das Wetter gnädig und voller Einladung, die außergewöhnliche mallorquinische Landschaft zu genießen.

Zu Beginn der neuen Woche, am Montag den 16.04., sorgt der klare Himmel für weiterhin wohltuende 24°C, während der Dienstag (17.04.) einen kleinen Dämpfer mit leichtem Regen und etwas frischeren 17°C erhält.

Die Woche schließt jedoch mit einer Wiederbelebung des schönen Wetters ab; wir sehen für Mittwoch, den 18.04., verstreute Wolken bei 21°C, gefolgt von einer Rückkehr zu strahlendem Sonnenschein und 24°C am Donnerstag (19.04.2024).

Sonnenaufgang und -untergang zeichnen Tagesbeginn und -ende mit malerischen Momenten, startend mit 5:14 Uhr am Donnerstag und sich allmählich vorverschiebend bis 5:04 Uhr am darauffolgenden Donnerstag. Der Sonnenuntergang vollzieht sich ähnlich, von 18:22 bis 18:29 Uhr, womit sich die Tage spürbar länger anfühlen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.4.2024, 01:40:24. +++