Wetterausblick für Bunyola: 7 Tage Sonnenschein und milde Frühlingsbrisen (12.4.2024)

Sonniges Frühlingswetter erwartet Bunyola in der kommenden Woche

Die bevorstehende Woche in Bunyola verspricht, ein echtes Frühlingsmärchen zu werden. Mit einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen können sich Einheimische sowie Besucher auf perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten freuen.

Aktuelle Wetterlage in Bunyola

Der 12. April 2024 begrüßt uns mit einem strahlenden klaren Himmel und einer maximalen Temperatur von 19°C. Eine leichte Brise mit 5 km/h sorgt für ideale Bedingungen, um die Natur zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 45%, während der Luftdruck bei 1030 hPa liegt. Genießen Sie den Sonnenaufgang um 5:15 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:23 Uhr.

Wärmer und heiter: Das Wetter am 13. und 14. April

Die folgenden Tage, der 13. und 14. April, zeigen sich von einer ebenso sonnigen Seite. Die Temperaturen steigen auf bis zu 23°C am Freitag und einen leicht abgekühlten 22°C am Samstag. Mit Windgeschwindigkeiten von nur 2 km/h bzw. 3 km/h und einer weiterhin geringen Luftfeuchtigkeit ist ein Spaziergang durch die Straßen von Bunyola oder ein Ausflug an die Küste besonders einladend.

Leichte Abkühlung und Wolken am 15. April

Mit gebrochenen Wolken zeichnet sich der Montag, der 15. April, etwas anders als die vorangegangenen Tage. Allerdings bleibt es bei milden 22°C und einer sehr schwachen Brise von nur 2 km/h weiterhin angenehm.

Milde Tage und eine frische Nacht zum Wochenende hin

Das Wetter bleibt in der zweiten Wochenhälfte freundlich, obwohl die Temperaturen leicht sinken werden. Am 16. April wird ein klarer Himmel und 18°C erwartet, während der 17. April mit leichtem Regen und 15°C für Abwechslung sorgt.

Positiver Abschluss mit aufgelockerten Wolken

Am 18. und 19. April setzt sich die freundliche Wetterlage mit Temperaturen von 17°C und 19°C fort, unterbrochen von einigen verstreuten Wolken. Die Windgeschwindigkeiten bleiben moderat und die Luftfeuchtigkeit ist komfortabel.

Zusammenfassend wird Bunyola in der nächsten Woche von warmem Frühlingswetter geküsst, das ideale Bedingungen bietet, um die Insel Mallorca in ihrer vollen Pracht zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.4.2024, 01:29:15. +++