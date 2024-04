Wetteraussichten für Calvià, 12.04.2024 bis 19.04.2024: Sonnentage und leichte Briesen

Wetterprognose für Calvià: Eine Woche voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen

Diese Woche erwartet die Bewohner und Besucher von Calvià auf Mallorca eine Periode überwiegend schönen Wetters. Beginnend mit dem 12.04.2024 bis zum 19.04.2024 lädt das milde mediterrane Klima dazu ein, die zahlreichen Freizeitaktivitäten im Freien zu genießen. Unsere detaillierte Wettervorhersage gibt Ihnen einen Überblick über die kommenden Tage.

Idyllischer Wetterstart mit klarem Himmel und sanften Winden

Am Donnerstag, den 12. April, lässt ein klarer Himmel mit Höchsttemperaturen von 19°C das Herz eines jeden Sonnenanbeters höherschlagen. Der Wind bleibt mit 3 km/h sanft und die Luftfeuchtigkeit bei 52%. Der Tag beginnt offiziell mit einem malerischen Sonnenaufgang um 5:16 Uhr und endet mit einem ebenso beeindruckenden Sonnenuntergang um 18:24 Uhr.

Zauberhafte Fortsetzung des Wetterglücks

Der darauffolgende Freitag, 13. April, sowie der Samstag, 14. April, präsentieren sich ähnlich erfreulich mit einem makellos blauen Himmel und Thermometerständen, die erneut die 20°C-Marke erreichen. Die Tage versprechen, mit einer angenehmen Brise und einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von unter 50%, perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten.

Leichte Wolkendecke kündigt Abwechslung an

Am Sonntag, den 15. April, ziehen ein paar Wolken auf, doch die Temperaturen bleiben konstant bei 20°C, und auch der Windgeschwindigkeit bleibt gering. Dies könnte ein idealer Tag für diejenigen sein, die es vorziehen, ausgedehnte Spaziergänge ohne die starke Mittelmeersonne zu unternehmen.

Klassische Frühlingsbedingungen setzen sich fort

Die neue Woche startet mit einem weiteren Tag voller Sonnenschein am Montag, den 16. April. Die Temperaturen sinken minimal auf 19°C, und eine leicht erhöhte Luftfeuchtigkeit führt vielleicht zu dem ein oder anderen angenehmen Lufthauch.

Erster Regen der Woche bahnt sich seinen Weg

Der Dienstag, den 17. April, bringt den ersten und einzigen Regentag in dieser Wetterperiode mit sich. Mit 15°C wird es spürbar kühler, und die leichten Regenschauer bieten eine willkommene Erfrischung für die Natur.

Zurück zu teils bewölktem Himmel

In der zweiten Wochenhälfte, genauer am Mittwoch, den 18. April, dominieren wieder teils bewölkte Aussichten, was zusammen mit milderen 17°C dem Frühling auf der Insel gerecht wird. Der Wind bleibt leicht erhöht

Sonniger Ausklang

Die Wetterwoche in CalviàCalvià endet, wie sie begonnen hat: mit strahlendem Sonnenschein und angenehmen 18°C am Donnerstag, den 19. April.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.4.2024, 01:30:03. +++