Wetteraussichten Vilafranca de Bonany: Sonnige Frühlingstage und leichte Schauer erwarten uns (12.4.2024)

Frühling in Vilafranca de Bonany: Strahlender Sonnenschein und milde Brisen

Die kommende Woche in Vilafranca de Bonany präsentiert sich als ein wahrer Frühlingsbote auf Mallorca. Mit Temperaturen, die in angenehme Höhen klettern, und einem weitgehend klaren Himmel werden Einheimische sowie Besucher zu zahlreichen Outdoor-Aktivitäten eingeladen.

Perfekte Bedingungen für Unternehmungen im Freien

Am 12. April 2024 erwärmt die Sonne die Luft auf wohlige 20°C unter einem ungetrübten Himmel. Eine leichte Brise mit 8 km/h sorgt für eine erfrischende Komponente bei einer Luftfeuchtigkeit von 43% und einem Luftdruck von 1030 hPa. Erwachen Sie mit dem Sonnenaufgang um 5:14 Uhr und genießen Sie das Tageslicht bis zum Sonnenuntergang um 18:22 Uhr.

Temperaturen steigen weiter an

Der Trend zu höheren Temperaturen setzt sich in den nächsten Tagen fort. Am 13. April erwarten wir heiteren Himmel mit Spitzenwerten von 24°C. Der Wind beruhigt sich auf sanfte 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 32%, während der Luftdruck leicht auf 1027 hPa fällt.

Sogar 25°C dürfen wir am 14. und 15. April unter einem klaren Himmel bzw. leicht bewölkten Himmelszustand erwarten. Genießen Sie lebendige Dorfplätze oder idyllische Landschaften bei fast Windstille und einer Luftfeuchtigkeit von etwa 29%. Beachten Sie jedoch den sinkenden Luftdruck auf 1024 hPa bzw. 1019 hPa, der auf eine bevorstehende Wetteränderung hindeuten könnte.

Ein Hauch von Aprilwetter

Wie so oft im April schlägt das Wetter dann doch eine andere Richtung ein. Am 16. April erleben wir einen milden Temperaturrückgang auf 23°C und schließlich am 17. April leichte Regenschauer bei 16°C. Der Wind nimmt an beiden Tagen wieder leicht zu und die Luftfeuchtigkeit bleibt mit Werten um die 30% relativ niedrig.

Die Woche klingt aus mit ansteigenden Temperaturen und einer Atmosphäre teils verstreuter Wolken. 21°C am 18. April und 22°C am 19. April laden wieder zu angenehmen Aktivitäten außer Haus ein. Bei einem sanften Lüftchen und einer stabilen Luftfeuchtigkeit können Sie den Frühling in Vilafranca de Bonany in vollen Zügen genießen.

Zusammenfassung der Wetteraussichten

Zusammengefasst dürfen wir uns in Vilafranca de Bonany auf eine Woche mit hervorragenden Wetterbedingungen freuen. Nur ein kurzes Intermezzo von Niederschlag unterbricht die sonst so sonnige Frühlingsstimmung. Wir hoffen, Sie sind für diese herrliche Aprilwoche gut gerüstet und nutzen das schöne Wetter für tolle Erlebnisse im Herzen Mallorcas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.4.2024, 02:06:02. +++