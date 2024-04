Wettervorhersage Campanet (12.04.24 bis 19.04.24): Strahlender Sonnenschein und Frühlingswärme

Genießen Sie frühlingshaftes Wetter in Campanet

Die kommende Woche verspricht in Campanet ideale Bedingungen für Freiluftaktivitäten und Erkundungen der malerischen Landschaft Mallorcas. Vom 12.04.2024 bis zum 19.04.2024 erwartet Sie ein überwiegend heiterer Himmel mit angenehmen Temperaturen, die das Herz jedes Sonnenanbeters höher schlagen lassen.

Mildes Klima und Sonnenschein pur

Starten Sie mit einem klaren Himmel und einer Temperatur von 20°C am 12. April in die Woche. Ein leichter Wind und niedrige Luftfeuchtigkeit versprechen angenehme Tage, an denen Sie Mallorcas Natur in vollen Zügen genießen können.

Die Temperaturen steigen im Laufe der Woche weiter an, erreichen am 14. April einen Höhepunkt von 25°C und bieten damit perfekte Bedingungen für Ausflüge ans Meer oder entspannte Stunden am Strand von Campanet.

Leichte Abkühlung und kurze Regenschauer

Am 15. April ziehen einige Wolken auf, doch die Temperaturen bleiben mit 23°C weiterhin frühlingshaft. Der 17. April bringt mit leichten Regenfällen und 17°C eine kurze Abkühlung, die der Vegetation Mallorcas zugutekommt, ohne dass Urlauber auf warme Sonnenstrahlen verzichten müssen.

Stabiles Wetter und Sonnenuntergänge in Campanet

Gegen Ende der Woche stabilisiert sich das Wetter mit vereinzelten Wolken und einer Temperatur von 21°C am 18. April. Die Tage klingen aus mit spektakulären Sonnenuntergängen, die um ca. 18:28 Uhr über der Insel zu beobachten sind.

Das Wetter in Campanet zeigt sich von seiner besten Seite und ist ein wahrer Frühlingsbote für Residenten und Urlauber gleichermaßen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.4.2024, 01:30:37. +++