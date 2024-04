Wettervorhersage Lloseta: Sonne, Temperaturen und Wind – Das erwartet Sie in der Woche vom 12.04.2024 bis 19.04.2024

Strahlender Sonnenschein in Lloseta

Das Wetter in Lloseta zeigt sich in den nächsten Tagen von seiner besonders angenehmen Seite. Die Vorhersage verspricht überwiegend klaren Himmel und sonnige Tage – ideal für all jene, die das frühlingshafte Mallorca in vollen Zügen genießen möchten.

Wetterübersicht für Lloseta

Am Donnerstag, dem 12. April 2024, startet Lloseta mit angenehmen 21 Grad Celsius und einem geringen Wind von 5 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 36% und einem Luftdruck von 1030 hPa erwartet Sie ein erfrischender Beginn der neuen Woche.

Die Tage des 13. und 14. April begrüßen Sie mit warmen 26 Grad und einer sehr geringen Windgeschwindigkeit von nur 2-3 km/h – fast ein Hauch von Sommer, der die Haut berührt. Achten Sie darauf, auf den UV-Schutz nicht zu verzichten, denn die Sonne wird kräftig vom Himmel strahlen.

Leichte Wetteränderung ab Mitte April

In der zweiten Wochenhälfte ab dem 15. April kündigen sich leichte Wolkenschleier an. Mit 25 Grad bleibt es weiterhin warm, jedoch werden Sie eine leichte Zunahme der Bewölkung feststellen können. Der Luftdruck beginnt leicht zu fallen, was auf eine kleine Wetterumstellung hindeutet.

Der 16. April präsentiert sich noch einmal von seiner klaren Seite, bevor am 17. April mit leichten Regenschauern und angenehm milden 16 Grad zu rechnen ist. Perfekt für einen entspannten Tag, um es sich daheim gemütlich zu machen oder durch die malerischen Straßen von Lloseta zu schlendern.

Die Wetterlage stabilisiert sich wieder

Zum Ausklang der Woche wird das Wetter in Lloseta wieder freundlicher. Mit wenigen Wolken am 18. April und einer erfreulichen Aufwärmung auf 20 Grad, lässt es sich wunderbar die vielseitige Natur der Insel erkunden. Der 19. April verabschiedet die Woche schließlich mit strahlendem Sonnenschein und angenehmen 23 Grad.

Erleben Sie die Schönheit Llosetas bei perfektem Wetter

Ob für ausgedehnte Wandertouren, Kulturausflüge oder einfach zum Entspannen am Strand – die Wetterbedingungen in Lloseta bieten in der kommenden Woche ideale Bedingungen. Genießen Sie das wunderbare Frühlingswetter auf Mallorca in einer der charmantesten Gemeinden der Insel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.4.2024, 01:41:07. +++