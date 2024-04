Wettervorhersage Llubí (12.04.24 bis 19.04.24): Frühlingstemperaturen und klare Himmel dominieren auf Mallorca

Aktuelles Wetter und 7-Tage-Prognose für Llubí

Die Bewohner und Besucher von Llubí können sich auf eine Woche voller Sonnenschein und angenehmer Frühlingstemperaturen freuen. Die Wettervorhersage für Llubí verspricht überwiegend klare Himmel und eine sanfte Brise, was perfekt für alle Freiluftaktivitäten ist. Wir werfen einen genauen Blick auf das Wetter ab dem 12. April 2024 und was Sie in dieser frühlingshaften Woche erwarten dürfen.

Sonnige Aussichten für Llubí vom 12. bis zum 19. April 2024

Der Frühling zeigt sich von seiner schönsten Seite in Llubí, mit einer Wetterlage, die klarere Himmel kaum zulassen könnte. Die kommende Woche beginnt mit einem klaren Tag am Donnerstag, dem 12. April, bei einer Höchsttemperatur von 22°C. Eine leichte Brise von 7 km/h wird für eine frische, angenehme Atmosphäre sorgen. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt behagliche 39%, während der Luftdruck stabil bei 1030 hPa liegt. Die Sonne wird um 5:14 Uhr aufgehen und uns bis zum Sonnenuntergang um 18:22 Uhr begleiten.

Am Freitag, dem 13. April, steigt die Temperatur leicht an und erreicht sommerliche 26°C. Die klaren Himmel setzen sich fort und mit einer Luftfeuchtigkeit von 27% und einem leichten Wind von 5 km/h können Sie ideale Bedingungen für einen Strandbesuch oder eine Wanderung im Inselinneren erwarten.

Das Wochenende beginnt mit einem Höhepunkt: Am Samstag, dem 14. April, klettert das Thermometer sogar auf 28°C bei strahlendem Sonnenschein. Die Windgeschwindigkeiten bleiben sehr gering bei 3 km/h, und Sie können einen entspannten Tag im Freien planen, ohne sich um starke Böen sorgen zu müssen.

Leichte Bewölkung zieht am Sonntag, dem 15. April, auf, was die Temperaturen leicht auf 25°C senkt. Doch keine Sorge, der Sonnenschein bleibt trotz der zerstreuten Wolken bestehen, und der Wind hält sich mit 4 km/h in Grenzen.

Zu Beginn der neuen Woche setzt sich das gute Wetter fort, bevor am Dienstag, dem 17. April, etwas Regen fällt. Bei milden 18°C und einem frische Brise von 7 km/h sollten Sie für diesen Tag jedoch den Regenschirm nicht vergessen.

Die Wochenmitte sieht eine Rückkehr zu leicht bewölkten Himmeln am Mittwoch, dem 18. April, aber die Sonne lässt sich nicht lange verdrängen und es wird wieder warm bei 23°C. Den Abschluss der Wetterwoche in Llubí bildet ein klarer Tag am Donnerstag, dem 19. April, mit einer angenehmen Höchsttemperatur von 24°C und nur einer leichten Brise von 2 km/h.

Empfehlungen für die bevorstehende Wetterwoche auf Mallorca

Für die kommenden Tage sollten Sie nicht zögern, Ihre Freizeitaktivitäten im Freien zu planen. Mit solch stabilen Wetterbedingungen ist es die perfekte Gelegenheit, Mallorca in seinem vollen Frühlingsglanz zu erleben. Denken Sie daran, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und Sonnenschutzmittel zu verwenden, da die UV-Indexwerte, trotz der milden Temperaturen, in dieser Jahreszeit schnell ansteigen können.

Genießen Sie die wunderbaren Tage in Llubí und nutzen Sie das ideale Wetter, um die natürliche Schönheit Mallorcas zu erkunden.

