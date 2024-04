Wettervorhersage Maria de la Salut: Sonnenverwöhnter April mit milden Nächten (12.4.2024)

Strahlendes Frühlingswetter in Maria de la Salut

Willkommen zu einer ausführlichen Wetterübersicht für die idyllische Gemeinde Maria de la Salut auf Mallorca. Wie eine sanfte Brise, die über die ruhigen Felder weht, lädt die Wetterprognose für die zweite Aprilwoche dazu ein, die wunderbaren Tage im Freien zu genießen.

Verheißungsvoller Start in die Woche

Der 12. April 2024 begrüßt uns mit einem klaren Himmel und angenehmen 21°C. Die Sonne schimmert majestätisch ab 5:14 Uhr und verabschiedet sich erst um 18:22 Uhr. Mit einem leichten Wind von 7 km/h und einer geringen Luftfeuchtigkeit ist ein Tag im Freien mehr als verlockend.

Wetter-Höhepunkte zur Wochenmitte

Für den 13. und 14. April kündigt sich ein Temperaturanstieg auf sommerliche 25°C bis 26°C an. Die ungetrübte Sicht auf das Firmament verspricht, dass Sonnenanbeter und Frühjahrsaktive voll auf ihre Kosten kommen werden. Mit einer Luftfeuchtigkeit von gerade einmal 30% und schwachen Winden um die 5 km/h ist das Wetter ideal für ausgedehnte Spaziergänge oder gemütliche Cafébesuche im Freien.

Bewölkter Ausklang der Woche

Ein wenig Wechsel bringt der 15. April mit sich. Zwar mit 25°C weiterhin warm, zeigen sich am Himmel jedoch vereinzelte Wolken. Mit einem leichten Wind von 4 km/h bleibt das Wetter beständig und angenehm. Die Luftfeuchtigkeit leicht erhöht, bleibt aber auf einem komfortablen Niveau.

Leichte Abkühlung mit Regen

Der 16. April bietet uns eine erfrischende Abwechslung mit einer leichten Abkühlung auf 23°C. Am 17. April überrascht uns ein sanfter Regenschauer, wobei das Thermometer angenehme 17°C verzeichnet. Dies könnten ideale Bedingungen für die Landwirte und Gartenliebhaber sein, da der Niederschlag dem sprießenden Grün etwas Gutes tut.

Wetterfreuden am Wochenende

Das Wochenende verspricht mit 22°C am 18. April und 23°C am 19. April schöne Tage. Mit wenigen Wolken und weiterhin klarem Himmel können die Bewohner und Besucher von Maria de la Salut das Wochenende in vollen Zügen genießen.

Fazit der Wetteraussichten

Das Wetter in Maria de la Salut steht für eine Woche voller Sonnenschein und frischen Temperaturen, die geradezu einladen, das Haus zu verlassen und die Natur zu erkunden. Packen Sie Ihre Sachen und machen Sie das Beste aus dem herrlichen Frühlingswetter, das Maria de la Salut zu bieten hat.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.4.2024, 01:45:44. +++