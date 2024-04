Wettervorhersage Santa Maria del Camí (12.04.2024 bis 19.04.2024): Sonnige Tage und milde Temperaturen

Aktuelles Wetter und 7-Tage-Prognose für Santa Maria del Camí

Straahlender Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen bestimmen das Szenerie über Santa Maria del Camí in den folgenden Tagen. Unsere Wettervorhersage für die Woche vom 12. April bis zum 19. April 2024 bietet Ihnen einen detaillierten Blick auf das, was Sie wettertechnisch in der Region Mallorca erwarten dürfen.

Von heiteren Frühlingstagen zu leichtem Regen

Genießen Sie den klaren Himmel und milden Temperaturen, die Mitte April vorherrschen. Beginnen wird die Woche mit einem sonnenverwöhnten Donnerstag, dem 12. April, mit Maximalwerten von 22°C und einem sanften Wind von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit bleibt angenehm bei 37%, während der atmosphärische Druck stabil bei 1030 hPa liegt.

Der Freitag, der 13. April, setzt diesen Trend mit noch höheren Temperaturen von bis zu 26°C fort und verspricht ein perfektes Szenario für Outdoor-Aktivitäten unter einem klaren Himmel. Mit einer sanften Brise von nur 3 km/h werden die sonnigen Stunden bei niedriger Luftfeuchtigkeit von 28% genießbar sein.

Das Wochenende hält ebenfalls warme Temperatur und Klarheit bereit, mit Höchstwerten um die 25°C am Samstag und leicht abnehmendem atmosphärischen Druck. Die Präsenz von zerstreuten Wolken am Sonntag deutet auf eine leichte Abwechslung hin, ohne den frühlingshaften Charakter der vorangegangenen Tage zu beeinträchtigen.

Ein wechselhafter Start in die neue Woche

Am Montag und Dienstag können Sie weiterhin das hervorragende Wetter mit klarem Himmel und Temperaturen um 21°C genießen. Der Mittwoch bringt dann allerdings mit sich, was viele als willkommene Erfrischung betrachten mögen - leichten Regen. Mit 16°C wird es merklich kühler, doch der Regen sollte nicht von Dauer sein.

Die Wetterbesserung folgt umgehend mit steigenden Temperaturen und einem Rückkehr zu teils bewölktem bis klarem Himmel gegen Ende der Woche. Der Donnerstag, der 19. April, begrüßt Sie dann wieder mit Sonnenschein und einer Tageshöchsttemperatur von 22°C.

Blick nach vorn: Was das Wetter für Santa Maria del Camí verspricht

Blicken Sie voraus auf eine Woche, die viel Sonnenschein und frühlingshafte Bedingungen mit sich bringt - ideal für Spaziergänge in der Natur, entspannte Tage am Strand oder die Erkundung von Santa Maria del Camí. Nach morgendlichen Erwachen um den Sonnenaufgang gegen 5:15 Uhr können lange Tage bis zum Sonnenuntergang gegen 18:30 Uhr genossen werden. Setzen Sie sich mit dem Rhythmus der Natur in Einklang und lassen Sie sich von den Wetterverläufen inspirieren.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.4.2024, 01:56:31. +++