7-Tage-Wettertrend für Lloseta: Sonnenschein und vereinzelte Regentage (15.4.2024)

Wetteraussichten für Lloseta in der Woche vom 15. bis 22. April 2024

Lloseta präsentiert sich in der kommenden Woche mit einem Mix aus Sonnenschein, vereinzelten Wolken und einigen Regentagen. Lassen Sie uns einen Blick auf die tägliche Wetterentwicklung auf der Insel werfen, um Ihre Aktivitäten optimal planen zu können.

Montag, 15. April 2024: Start mit warmer Frühlingsluft

Die Woche beginnt in Lloseta mit einem erfreulichen Höhepunkt. Bei Temperaturen von bis zu 26°C und einer angenehmen leichten Brise von 3 km/h können Sie die phasenweise bewölkte Himmelsszenerie bei sehr niedriger Luftfeuchtigkeit genießen. Mit einem herrlichen Sonnenaufgang um 5:10 Uhr und einem Sonnenuntergang um 18:26 Uhr verspricht der Montag viel Tageslicht für alle Vorhaben.

Dienstag, 16. April 2024: Eine frischere Brise

Der Dienstag kühlt leicht ab auf 19°C und bietet nur wenige Wolken am Himmel. Der Wind nimmt zu auf 7 km/h, was eine frische Note in die meist sonnige Atmosphäre bringt. Die Luftfeuchtigkeit steigt spürbar an, doch der Luftdruck bleibt stabil.

Mittwoch, 17. April 2024: Wolkigere Aussichten

Die Wochenmitte hält gebrochene Wolken für uns bereit, bei Temperaturen um die 15°C. Die Windbewegungen sind mit 4 km/h moderat, während die Feuchtigkeit weiter ansteigt, was zu einem volleren Gefühl in der Luft führt.

Donnerstag, 18. April 2024: Erste Regentropfen

Am Donnerstag müssen wir die Schirme bereithalten, denn bei 13°C wird leichter Regen erwartet. Der Niederschlag begleitet uns bei weiterhin gemäßigtem Wind und hoher Luftfeuchtigkeit, was die Frische des Frühlingsregens unterstreicht.

Freitag, 19. April 2024: Noch ein nasser Tag

Der Freitag setzt die regnerische Stimmung fort, allerdings steigen die Temperaturen wieder leicht auf 16°C. Die Sonne kämpft, sich durchzusetzen, während der Wind ein wenig auffrischt und den Regenbehangenen ein wenig Erleichterung verschafft.

Samstag, 20. April 2024: Zurück zum Sonnenschein

Das Wochenende beginnt strahlend. Mit einem klaren Himmel kann Lloseta am Samstag herrliche 21°C genießen. Der Wind legt eine Pause ein und die Luftfeuchtigkeit bleibt gering – ein perfekter Tag für Freizeitaktivitäten im Freien!

Sonntag, 21. April 2024 bis Montag, 22. April 2024: Gemischte Aussichten

Der Sonntag bringt uns zurück zu gebrochenen Wolken und angenehmen 18°C, während der Wind wieder etwas Stärke gewinnt. Am Montag halten die 18°C an, aber mit leichtem Regen im Laufe des Tages, was uns in eine neue Woche überführt.

Planen Sie voraus mit dieser detaillierten Übersicht über das kommende Wetter in Lloseta und genießen Sie die vielfältigen Aspekte des mallorquinischen Frühlings.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.4.2024, 09:38:33. +++