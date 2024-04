7-Tage-Wettertrend für Ses Salines: Sonnige Aussichten und frühlingshafte Temperaturen (15.4.2024)

Das Wetter in Ses Salines: Sonnenschein und milde Brisen

Der Frühling zeigt sich von seiner schönsten Seite in Ses Salines auf Mallorca, mit Temperaturen, die eine angenehme Wärme versprechen und das perfekte Wetter für Outdoor-Aktivitäten bieten. Umfassend blicken wir in den 7-Tage-Wettertrend und geben Ihnen alle Details, die Sie für Ihre Planung benötigen.

Strahlender Start in die Woche

Am Montag, den 15. April 2024, empfängt uns Ses Salines mit einem klaren Himmel und einer Maximaltemperatur von 25°C – ideal für einen Tag am Strand oder einer Wanderung in der malerischen Landschaft. Mit einem leichten Wind von nur 4 km/h ist es die perfekte Gelegenheit, die natürliche Schönheit der Region zu genießen.

Vielfalt der Wolkenformationen

Die Tage Dienstag (16.4.) und Mittwoch (17.4.) stehen im Zeichen zerstreuter Wolken, wobei die Temperaturen auf frische 17°C beziehungsweise 15°C zurückgehen. Diese Tage eignen sich hervorragend, um die lokalen Märkte oder die kulturellen Sehenswürdigkeiten zu erkunden, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen.

Nässe bringt Abkühlung

Leichter Regen werden wir am Donnerstag (18.4.) und Freitag (19.4.) erleben, was die Insel in ein prächtiges Grün taucht und für eine Abkühlung auf angenehme 16°C bis 17°C sorgt. Die Natur erholt sich und zeigt sich von ihrer lebensfrohe Seite – eine wunderbare Gelegenheit für Fotografie-Begeisterte.

Richtung Wochenende: Klarer Himmel und sanfte Temperaturen

Den Samstag (20.4.) können wir uns für Aktivitäten im Freien vormerken, denn bei einer Maximaltemperatur von 17°C und klarem Himmel steht einer Wanderung oder einem Radtag nichts im Weg. Der Wind legt sich an diesem Tag auf sanfte 3 km/h.

Wolkendecke über Ses Salines

Das Wochenende klingt mit einer dichteren Wolkendecke aus. Am Sonntag (21.4.) dürfen wir uns auf 20°C einstellen, wobei der Wind auf bis zu 10 km/h auffrischt. Eine leichte Jacke könnte an diesem Tag von Vorteil sein. Auch am Montag (22.4.) bleibt es mit 18°C mild, jedoch bedeckt. Den Sonnenauf- und -untergang können Sie zu dieser Zeit um circa 05:00 Uhr morgens und 18:31 Uhr abends erwarten.

In Ses Salines ist für die nächsten sieben Tage also eine Mischung aus Sonne und leichten Regenschauern zu erwarten, wobei generell mildere Temperaturen vorherrschen. Es lohnt sich definitiv, die angenehmen Tage für vielfältige Unternehmungen zu nutzen – Mallorca zeigt sich von seiner vielfältigen Seite!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.4.2024, 09:58:48. +++