7-Tage-Wettervorhersage für Artà, Mallorca: Klarer Himmel, leichte Regenfälle und Sonnenschein (15.4.2024)

Frühlingseinbruch in Artà: sonnige Aussichten und erfrischende Regenschauer

Artà erwartet in der nächsten Woche eine bunte Mischung aus strahlendem Sonnenschein, milden Frühlingstemperaturen und gelegentlichen Regenschauern. Entdecken Sie mit uns, wie sich das Wetter in Artà auf Mallorca in den kommenden Tagen gestalten wird und planen Sie Ihre Aktivitäten unter mallorquinischer Sonne.

Detailreiche Wetteraussichten für Artà

Beginnen wir mit einem herrlichen Montag, den 15. April 2024: ein Tag, an dem Sie die Jacke getrost zuhause lassen können. Mit Höchstwerten um 23°C und einem klaren Himmel ist das ideale Wetter für einen Ausflug an die Küste. Ein leichter Wind mit 5 km/h bringt Frische, bei einer Luftfeuchtigkeit von 50%. Sonnenaufgang erwartet die Inselbewohner um 5:08 Uhr und der Sonnenuntergang wird ein Spektakel um 18:24 Uhr.

Regnerische Tage vorübergehend in Sicht

Die Tage von Dienstag bis Donnerstag zeigen sich etwas launig. Der 16. April überrascht mit leichtem Regen sowie Temperaturen um 14°C. Der Mittwoch hält an dieser kühleren Wetterlage fest und bietet nur 12°C, ebenso mit leichtem Regen. Am 18. April bleibt es bei 11°C, die Niederschläge setzen sich fort, aber keine Sorge – diese sorgen für eine fruchtbare Erde und die wunderschönen Blütenprachten, für die Mallorca berühmt ist.

Aufatmen mit sonnigen Aussichten gegen Ende der Woche

Das Wetter bessert sich ab Freitag wieder. Auch wenn der 19. April noch einmal leichten Regen mit sich bringt, klettert das Thermometer auf 14°C und der Wind nimmt zu. Doch die Sonne lässt nicht lange auf sich warten, denn pünktlich zum Wochenende, am 20. April, dürfen Sie sich wieder über einen klaren Himmel und angenehme 15°C freuen. Ein perfekter Tag, um die Natur Artàs zu genießen.

Kurzer Überblick: Das Wetter in Artà zur Wochenmitte

In der Mitte der kommenden Woche erwarten uns gemischte Wetterverhältnisse. Der 21. April kündigt sich mit gebrochenen Wolken an und hält das Thermometer bei 16°C. Tags darauf, am 22. April, sollten Sie jedoch den Regenschirm nicht vergessen, da leichte Regenschauer bei gleichen Temperaturbedingungen angesagt sind. Dennoch bleibt die Stimmung ungetrübt, denn die milden Temperaturen und die zunehmend längeren Tage lassen jeden Regenschauer schnell vergessen.

Versäumen Sie nicht, täglich einen Blick in unsere Wetteraktualisierungen zu werfen, damit Sie stets wissen, was Sie beim Verlassen Ihres Hauses erwartet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.4.2024, 09:21:38. +++