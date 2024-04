Aktuelle Wettervorhersage für Maria de la Salut: 7-Tage-Wettertrend und Tagesprognosen mit Sonnenauf- und -untergang (15.4.2024)

Wetter in Maria de la Salut vom 15.04.2024 bis 22.04.2024

Suchen Sie nach Informationen zur Wetterlage in Maria de la Salut auf Mallorca? Kommen Sie mit auf eine Reise durch die Wetterprognosen der nächsten sieben Tage, geprägt von wechselnden Bedingungen und Temperaturschwankungen, die sowohl Einheimische als auch Besucher interessieren dürften.

Montag, 15. April 2024: Sonniger Start in die Woche

Die Woche beginnt in Maria de la Salut mit einem strahlenden Montag. Bei lockerer Bewölkung können wir eine hohe Temperatur von 26℃ genießen. Der Wind weht leicht mit 6 km/h, und bei einer Luftfeuchtigkeit von 30% und einem Luftdruck von 1019 hPa ist Wohlfühlwetter garantiert. Der Sonnenaufgang ist um 05:09 Uhr und verabschiedet sich gegen 18:25 Uhr am Abend.

Dienstag, 16. April 2024: Wolkenfelder am Himmel

Am Dienstag verabschieden wir uns etwas von der sonnigen Pracht und begrüßen den Tag mit zerstreuten Wolken, bei einer moderaten Temperatur von 21℃. Die Windstärke bleibt mit 6 km/h beständig. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 43%, während der Druck leicht auf 1015 hPa fällt. Sonnenauf- und untergang gestalten sich um 05:08 Uhr und 18:26 Uhr.

Leichter Regen kündigt sich an: Wetter von 17. bis 19. April 2024

Von Mittwoch bis Freitag zieht sich das Wetter etwas zu, und wir erleben leichten Regenfall. Mit Temperaturen von 13℃ am Mittwoch und Donnerstag und einem Anstieg auf 17℃ am Freitag bleiben die Tage frisch. Windbewegungen wechseln zwischen 5 und 8 km/h, während sich die Feuchtigkeit von 76% am Mittwoch auf 33% am Freitag normalisiert. Der Luftdruck bewegt sich im Bereich von 1016 bis 1023 hPa. Zeiten für Sonnenauf- und -untergang schwanken nur minimal.

Ein strahlendes Wochenende steht bevor

Der Samstag empfängt uns mit einem klaren Himmel und angenehmen 21℃, perfekt für Aktivitäten im Freien. Der Sonntag zeigt sich trotz überzogener Bewölkung mit milden 19℃ als einladend. Zu beachten ist der Wind am Sonntag mit 9 km/h, der das Gefühl etwas kühler macht. An beiden Tagen beträgt der Luftfeuchtigkeitsgrad um die 30% und der Luftdruck steht bei 1019 hPa, während Sie Sonnenaufgänge um etwa 05:02 Uhr und Sonnenuntergänge um 18:30 Uhr genießen können.

Ausblick auf die neue Woche: Montag, 22. April 2024

Der folgende Montag deutet mit leichtem Regen und Temperaturen um 19℃ auf wechselhafte Verhältnisse hin. Der Sonnenaufgang wird gegen 04:59 Uhr erwartet und der Tag endet mit dem Sonnenuntergang um 18:32 Uhr.

Das Wetter in Maria de la Salut zeigt sich als eine Mischung aus sonnigen Abschnitten und leichten Regenphasen, was typisch für das Frühjahr auf Mallorca ist. Denken Sie daran, einen Schirm und eine Jacke griffbereit zu haben, um auf die unterschiedlichen Wetterlagen vorbereitet zu sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.4.2024, 09:43:10. +++