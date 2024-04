Bunyola Wetterprognose: Sonnige und regnerische Tage im April 2024 (15.4.2024)

Wetterprognose für Bunyola: Eine Aprilwoche zwischen Sonnenschein und Frühlingsregen

Die Frühjahrszeit auf Mallorca zeigt sich in Bunyola mit einem Wechsel aus sonnigen Tagen und erfrischenden Regenschauern. Die kommende Woche bietet sowohl Anlass, die nahe gelegenen Naturschönheiten zu erkunden, als auch gemütliche Stunden in den heimischen vier Wänden zu genießen.

Sonniger Start und regnerische Mitte der Woche

Am Montag, den 15. April 2024, begrüßt Bunyola seine Bewohner und Besucher mit angenehmen 24°C und einer leichten Brise. Die Wolkenformationen zeigen sich nur vereinzelt am Himmel und die Luftfeuchtigkeit beträgt gemütliche 35%. Der Dienstag bleibt klar und verschafft uns einen kleinen Temperaturrückgang auf 16°C, der Wind nimmt dabei etwas zu.

Milde Temperaturen und erster Regen

Zur Wochenmitte am Mittwoch halten sich die Temperaturen konstant bei milden 16°C, jedoch ziehen die Wolken dichter zusammen. Zu einem ersten Regenschauer kommt es dann am Donnerstag bei 15°C, bevor am Freitag ebenfalls leichte Regenfälle die Insel treffen und das Thermometer erneut 16 Grad anzeigt.

Einladende Bedingungen zum Wochenende hin

Das Wochenende verspricht dann wieder freundlicher zu werden. Am Samstag und Sonntag kann man bei klarem Himmel und Temperaturen um die 18°C die frühlingshafte Inselatmosphäre genießen. Die perfekte Gelegenheit, um Ausflüge in die ländlichen Gebiete von Bunyola zu planen oder die Kulturszene der Insel zu erkunden.

Wochenübersicht der Tageszeiten

Ein signifikantes Frühlingserwachen erleben die Einwohner Mallorcas auch in den früheren Sonnenauf- und späteren Sonnenuntergängen. Ab Montag kann man bereits ab 5:11 Uhr das Tageslicht begrüßen und die Abenddämmerung zieht sich bis 18:26 Uhr hin. Durchgehend verlängert sich die Tageszeit bis Sonntag auf einen Sonnenaufgang um 5:01 Uhr und einen Sonnenuntergang um 18:33 Uhr.

Mit einer solch vielfältigen Wetterlage empfiehlt es sich, sowohl Regenschirm als auch Sonnenbrille parat zu halten. Bunyola zeigt sich einmal mehr als facettenreicher Standort auf unserer beliebten Baleareninsel Mallorca.

