Campos Wettervorhersage (15.04.2024 bis 22.04.2024): Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer

Das aktuelle Wetter in Campos: Eine Vorschau für die kommende Woche

Campos, das idyllische Städtchen auf Mallorca, zieht mit seinem mediterranen Charme jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Gerade das Wetter spielt dabei natürlich eine große Rolle. Für alle, die ihren Aufenthalt angenehm planen möchten, bieten wir hiermit eine detaillierte Wetterprognose für die Woche vom 15. April bis zum 22. April 2024.

Wettertrends und Temperaturen in Campos: 7 Tage Überblick

Die Woche beginnt in Campos am Montag, den 15. April 2024, mit angenehmen 28°C, allerdings ist mit leichtem Regen zu rechnen. Die Brise ist mit 4 km/h mäßig und die Luftfeuchtigkeit wird bei 60% liegen, was für ein erfrischendes Klima sorgt.

Am Dienstag setzt sich das leicht regnerische Wetter fort und es erwartet Sie eine Maximaltemperatur von 25°C. Der Wind bleibt beständig bei 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 84% ansteigt, was die Atmosphäre etwas feuchter gestalten wird.

Der Mittwoch, 17. April, bringt einem klaren Himmel mit sich und eine Höchsttemperatur von 28°C. Bei nur 4 km/h Wind und einer Luftfeuchtigkeit von 67% ist perfektes Wetter für jegliche Aktivitäten im Freien zu erwarten.

Ein weiterer Tag mit leichtem Regen erwartet Sie am Donnerstag, die Temperatur steigt auf sommerliche 29°C, und es weht eine leichte Brise mit 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 70% auf einer angenehmen Ebene.

Überwiegend bewölkt präsentiert sich dann der Freitag mit einer angenehmen 26°C. Der Wind verstärkt sich auf 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 63%.

Das Wochenende beginnt mit einem strahlenden Samstag unter klarem Himmel, bei konstanten 26°C und moderater Luftfeuchtigkeit von 56%. Der Sonntag verspricht gleiche Bedingungen, ideal für Ausflüge oder entspannte Stunden am Strand.

Den Abschluss der Woche bildet der Montag, 22. April, mit herrlichen 28°C und einem klaren Himmel, was die Herzen aller Sonnenanbeter höherschlagen lässt. Mit erwarteten 5 km/h Wind und einer gleichbleibenden Luftfeuchtigkeit von 60% wird es ein perfekter Tag, um die Natur Campos zu genießen.

Tipps für Ihren Aufenthalt in Campos

Nutzen Sie die klaren Tage für einen Bummel durch die Altstadt oder eine Radtour in der malerischen Umgebung. Die leichten Regenschauer sollten Sie nicht davon abhalten, das vielfältige Freizeitangebot von Campos zu erkunden, denn sie werden die milden Abendtemperaturen nur umso angenehmer machen.

Beachten Sie die jeweiligen Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, um Ihre Tagesaktivitäten optimal zu planen. Die sonnigen Tage bieten sich hervorragend an, um das warme Klima auf Mallorca voll auszuschöpfen – sei es am Strand oder bei einem Ausflug ins Inland.

