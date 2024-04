Das Wetter in Sóller: Sonnenschein und leichte Regenschauer – Die Wetterprognose für die kommende Woche (15.4.2024)

Die Wetteraussichten für Sóller – eine angenehme Woche steht bevor

Der Frühling hält auf der wunderschönen Insel Mallorca stetig Einzug, und die malerische Stadt Sóller bildet dabei keine Ausnahme. Die kommende Woche verspricht eine Mischung aus sonnigen Momenten, leichten Regenschauern und angenehmen Temperaturen, die sowohl Einheimische als auch Urlauber erfreuen werden.

Montag, 15.04.2024: Die Woche beginnt mit einem Hauch von Sommer. Am Montag erwarten wir in Sóller 26°C und einen Himmel, der von vereinzelten Wolken durchzogen ist, was den Tag zu einem idealen Zeitpunkt für Outdoor-Aktivitäten macht. Nehmen Sie diese Einladung an und genießen Sie die Natur Mallorcas bei leichtem Wind mit lediglich 3 km/h.

Dienstag, 16.04.2024: Am Dienstag präsentiert sich der Himmel vollkommen klar. Mit 17°C wird es ein wenig kühler, doch diese Temperaturen sind perfekt, um die Stadt zu erkunden, ohne ins Schwitzen zu geraten. Der Wind weht mit 7 km/h etwas kräftiger als am Vortag.

Mittwoch, 17.04.2024: Die Mitte der Woche wird von gebrochenen Wolken geprägt und bietet bei 17°C eine ideale Kulisse für Besucher, die dem Trubel des Alltags entfliehen wollen. Der Wind bleibt mit 4 km/h sanft.

Donnerstag, 18.04.2024: Leichter Regen zieht am Donnerstag über Sóller, was der gesamten Region Frische verleiht. Die Temperatur sinkt auf 16°C, und es ist ratsam, einen Regenschirm mitzubringen.

Freitag, 19.04.2024: Auch der Freitag wird von leichtem Regen begleitet, doch die 17°C und der leichte Wind von 5 km/h machen auch diesen Tag angenehm.

Das Wochenende in Sóller: Auf ein herrliches Wochenende können sich die Bewohner und Gäste Sóllers freuen. Der Samstag lockt mit klarem Himmel und 20°C, ideal für jedwede Freizeitgestaltung unter freiem Himmel. Auch der Sonntag hält mit 19°C und einer Mischung aus Sonne und Wolken das schöne Wetter bei, bevor am Montag erneut leichter Regen und 19°C vorhergesagt sind.

Mit den Sonnenauf- und -untergängen, die sich zunehmend nach vorne verschieben, steigt auch die Vorfreude auf längere Tage und wärmere Nächte. Nutzen Sie die Gelegenheit für ausgedehnte Spaziergänge am Strand oder in den charmanten Straßen Sóllers und lassen Sie sich von der Insel verwöhnen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.4.2024, 10:00:35. +++