Frühling auf Mallorca: Sonnenschein und leichte Brise in Palma – Wetteraussichten für die Woche vom 15. April bis zum 22. April 2024 (15.4.2024)

Frühjahrswetter in Palma: freundlich und mild

Der Frühling hat Mallorca fest im Griff, und die Landeshauptstadt Palma zeigt sich von ihrer angenehmen Seite. Mit leichten Wolkenspielen und einer sanften Brise können Einheimische und Besucher die nächsten Tage in vollen Zügen genießen. In diesem Artikel erhalten Sie einen detaillierten Einblick in die Wetterlage für die kommende Woche vom 15. April bis zum 22. April 2024.

Wettertendenz für Palma: Ein Überblick

Die nächsten sieben Tage versprechen, bei überwiegend freundlichem Wetter, ideale Bedingungen für vielfältige Aktivitäten im Freien. Der 15. April 2024 läutet die Woche mit Temperaturen um 24°C und nur einigen wenigen Wolken am Himmel ein. In dieser Zeit wird ein schwacher Wind von etwa 3 km/h erwartet - perfekt für eine entspannte Wanderung oder einen Stadtbummel in Palma.

Am 16. April gehen wir mit Temperaturen von etwa 19°C und ähnlich leichten Bewölkungen weiterhin von einem angenehmen Wetter aus. Mit einer leichten Zunahme der Windgeschwindigkeit auf durchschnittlich 5 km/h können sich Segelbegeisterte auf ideale Bedingungen freuen.

Mitte der Woche, am 17. April, hält das Wetter mit 18°C und aufgelockerter Bewölkung an. Die Windgeschwindigkeit steigt leicht auf 6 km/h an, bei einem Luftdruck von 1015 hPa.

Der 18. April bringt einen kleinen Wetterumschwung mit sich. Leichter Regen kündigt sich an, und das Thermometer zeigt milde 16°C an. Der Wind bleibt moderat, und die Feuchtigkeit steigt auf etwa 62%, was für die Natur von Mallorca nur vorteilhaft ist.

Dieser leichte Regen setzt sich auch am 19. April fort, doch die Temperaturen klettern wieder zurück auf 18°C, und der Wind bläst konstant mit etwa 6 km/h.

Blick auf das Wochenende: Der Samstag, 20. April, begrüßt uns mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die ein weiteres Mal die 18 Grad Marke erreichen. Ein perfekter Tag, um die Schönheit von Palma zu erkundigen oder entspannte Stunden am Strand zu verbringen.

Der darauf folgende Sonntag, 21. April, verspricht mit 21°C die höchsten Temperaturen der Woche und eine leichte Bewölkung, die das himmlische Blau nur gelegentlich verdeckt - ideal für sonnige Spaziergänge.

Wir enden unsere Wetterprognose mit dem 22. April, der trotz des bedeckten Himmels freundliche 20°C mit sich bringt. Eine frische Brise bei Windgeschwindigkeiten von etwa 7 km/h kühlt die Atmosphäre angenehm ab.

Wetterhighlights der Woche in Palma

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten variieren leicht über die Woche, mit einem frühesten Sonnenaufgang um 05:01 Uhr und dem spätesten Sonnenuntergang um 18:33 Uhr, was uns lange und erholsame Tage verspricht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.4.2024, 09:47:00. +++