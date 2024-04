Sonniges Frühlingswetter und leichte Niederschläge: Wettertrend für Felanitx, 15.4.2024 bis 22.4.2024 (15.4.2024)

Erfrischender Wetterwechsel in Felanitx: Frühlingstemperaturen und Aprilschauer

Während sich die Bewohner und Besucher Felanitxs auf eine gemischte Woche wettertechnisch einstellen können, hat der Frühling bereits seine ersten deutlichen Anzeichen gesendet. Der besänftigende klare Himmel und angenehme Temperaturen geben den Startschuss für die Woche.

Die sonnige Aussicht für Montag, 15.4.2024

Beginnend mit einem strahlend blauen Himmel am Montag, den 15. April 2024, klettern die Temperaturen auf genussvolle 25°C. Ein leichter Wind von 5 km/h sorgt für eine frische Brise, während die Luftfeuchtigkeit bei niedrigen 29% liegt. Sonnenauf- und -untergang zeichnen den Tag zwischen 05:09 Uhr morgens und 18:24 Uhr abends.

Wolkigere Aussichten und kühleres Klima ab Dienstag, 16.4.2024

Das Hochdruckgebiet weicht einer Wolkenfront und sorgt am Dienstag für einen mäßigen Temperaturrückgang auf 17°C. Die Feuchtigkeit nimmt zu und erreicht einen Wert von 67%, begleitet von einem leichten Windstoß von 6 km/h.

Die Mitte der Woche bringt leichtes Regenwetter

Am Mittwoch, dem 17. April, sinken die Temperaturen weiter auf 13°C, und die Bewölkung verdichtet sich, um leichten Regenfall zu bringen. Die Windgeschwindigkeit bleibt bei sanften 6 km/h, während sich die Feuchtigkeit auf 75% erhöht. Der Regen setzt sich am Donnerstag fort und sorgt für frühlingshafte 14°C.

Wetteraufhellung zum Wochenende hin

Ein leichter Temperaturanstieg kündigt sich ab Freitag mit 17°C an, trotz anhaltendem leichtem Regen. Das Wochenende startet schließlich klar am Samstag mit 20°C und sanften 3 km/h Wind, ehe am Sonntag die Bewölkung bei 19°C wieder zunimmt. Montag und Dienstag bleiben konstant mit erfrischenden 19°C, doch ein weiterer leichter Regenschauer ist vorprogrammiert.

Blick auf den Wettertrend für Felanitx: 15.4.2024 bis 22.4.2024

Die kommende Woche in Felanitx hält eine Palette von Wettererlebnissen bereit, beginnend mit einem sonnigen Auftakt, gefolgt von frühlingshaften Wolkenbildern und milden Regengüssen. Die Nächte sind frisch, ohne zu kühlen, was die Frühlingsnächte angenehm gestaltet. Es ist die perfekte Zeit, um die aufblühende Natur Mallorcas während der Tagesstunden zu genießen und sich abends in die Gemütlichkeit der mediterranen Gastronomie zurückzuziehen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.4.2024, 09:34:59. +++