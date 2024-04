Strahlender Sonnenschein und steigende Temperaturen: Petra-Wetter vom 15.04. bis 22.04.2024

Die Wetterprognose für Petra: Sonnige Aussichten und milde Brisen

Während sich der Frühling in seiner vollsten Pracht zeigt, dürfen sich die Bewohner und Besucher von Petra auf Mallorca auf eine Woche mit herrlichem Wetter freuen. Vom 15. April bis zum 22. April 2024 ist nahezu durchgehend Sonnenschein angesagt. Die kommenden Tage versprechen bei einer leichten Brise perfektes Wetter für Outdoor-Aktivitäten und um die Naturschönheiten der Insel zu erkunden.

Sonnige Höhenflüge mit mildem Wind

Beginnend mit einem klaren Himmel am Montag, dem 15. April, klettern die Temperaturen auf angenehme 16°C. Der Tag empfängt die Insulaner bereits vor dem Sonnenaufgang um 3:10 Uhr mit sanften Winden von 7 km/h, und mit einer Luftfeuchtigkeit von 47% sowie einem Luftdruck von 1015 hPa herrschen ideale Bedingungen für einen Spaziergang entlang der Buchten und Strände.

Wärme und leichte Bewölkung in Sicht

Am Dienstag, den 16. April, steigt die Temperatur weiter auf 20°C. Einige wenige Wolken ziehen vorüber, was die Naturschönheiten von Petra in ein diffuses, einladendes Licht taucht. Der Wind lässt auf 4 km/h nach, was heißt, dass sich nichts zwischen Ihnen und einem entspannten Tag unter Mallorcas Himmel schieben wird.

Der Mittwoch, der 17. April, präsentiert sich mit einem wolkenlosen Himmel und Temperaturen, die auf sommerliche 24°C klettern. Der Wind hält an mit 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 19% fällt und der Luftdruck bei 1013 hPa liegt – perfekte Voraussetzungen, um Petra und seine Umgebung zu genießen.

Die Wetteraussichten halten sich auf dem Höhepunkt

Die Höhepunkte setzen sich am Donnerstag, den 18. April, fort, mit einer Höchsttemperatur von 26°C und einem weiteren sonnenverwöhnten Tag. Der Dezember lässt uns langsam aber sicher die Frühlingswärme spüren, begleitet von einer sanften Brise von 7 km/h.

Richtung Wochenende hält das gute Wetter mit 22°C am Freitag, den 19. April, und vereinzelten Wolken am Samstag, den 20. April, fest bei 21°C. Besonders hervorzuheben ist, dass selbst bei der bedeckten Wolkendecke am Samstag keine Regenschauer erwartet werden, was für einen ungestörten Genuss der Wochenendaktivitäten sorgt.

Nach einem kurzzeitigen bedeckten Himmel klart es wieder auf, mit einem strahlend blauen Himmel am Sonntag, den 21. April, und gleichbleibenden Temperaturen von 22°C – ein idealer Tag für ein Picknick im Freien oder um die ohnehin atemberaubenden Sonnenuntergänge auf Mallorca zu bewundern, welche um 16:9 Uhr erwartet werden.

Das Wetter hält den Kurs zum Abschluss der Woche

Zum Ausklang der sonnenreichen Woche zeigt sich der Montag, den 22. April, mit klarem Himmel, aber kühleren Temperaturen um die 20°C, was für eine frische Brise sorgt und den Beginn einer neuen Woche einläutet.

Wetterzusammenfassung für Petra

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.4.2024, 09:48:15. +++