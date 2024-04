Wetter in Consell: Die Prognose für die nächste Woche (15.04.2024 - 22.04.2024)

Wetteraussichten für Consell auf Mallorca: 15. April 2024 bis 22. April 2024

Leserinnen und Leser, die sich auf die kommende Woche in Consell auf Mallorca freuen, können sich auf eine abwechslungsreiche Wetterlage einstellen. Von einem sonnigen Start in der neuen Woche über vereinzelte Niederschläge bis hin zu angenehmen Temperaturen für Ausflüge - für jeden ist etwas dabei in der Wettervorhersage für Consell.

Montag, 15. April 2024: Ein sonniger Auftakt

Die Woche beginnt in Consell mit leichten Wolken und einer angenehmen Temperatur von 27°C. Ein leichter Wind von nur 2 km/h wird für eine frische Brise sorgen, während die relative Luftfeuchtigkeit bei geringen 26% liegt und den Aufenthalt im Freien sehr angenehm macht. Der Luftdruck misst stabile 1018 hPa. Genießen Sie den Tag unter den ersten Sonnenstrahlen, die bereits um 5:10 Uhr erscheinen und bis zum Sonnenuntergang um 18:26 Uhr Ihre Aktivitäten begleiten.

Eintrübung zur Wochenmitte: 16. bis 19. April 2024

Dienstag und Mittwoch bringen leicht bewölktes Wetter, wobei die Temperaturen auf 19°C bzw. 18°C sinken, begleitet von einer moderaten Brise. Der Himmel wird von vereinzelten bis zerstreuten Wolken dominiert, was jedoch ausreichend Gelegenheit gibt, die frühlingshafte Natur zu genießen.

Von Donnerstag an sollten Sie sich auf etwas regnerischere Bedingungen einstellen, da leichter Regen angekündigt ist und die Temperatur auf 15°C fällt. Der Freitag bleibt bei ähnlichen Bedingungen, aber die Temperaturen erholen sich leicht auf 18°C.

Aussichten für das Wochenende: 20. bis 22. April 2024

Das Wochenende sieht wieder freundlicher aus, der Samstag wird mit einem klaren Himmel und Temperaturen um die 21°C besonders einladend. Der Sonntag bietet bei 20°C zwar zerbrochene Wolken, bietet aber dennoch Chancen für Sonnenstrahlen. Auch der Montag bleibt mit überzogenen Wolken und den Temperaturen um die 20°C mild - ideal für Aktivitäten im Freien.

Die gesamte Woche über bleibt der Wind zurückhaltend und die Nächte versprechen bei mäßigen Temperaturen ruhigen und erholsamen Schlaf. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich täglich gering und bieten stetig mehr Tageslicht für alle, die das mediterrane Leben auf Mallorca genießen möchten.

Planen Sie Ihre Aktivitäten und Ausflüge mit unserer zuverlässigen 7-Tage-Wettervorhersage für Consell und bleiben Sie auf dem Laufenden über die Entwicklungen des Wetters auf der beliebten Baleareninsel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.4.2024, 09:29:45. +++